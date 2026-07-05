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Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

  • 5 юли 2026 | 07:18
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Британският депутат Лайла Моран предложи нападателят на националния отбор на Англия Хари Кейн да бъде удостоен с рицарско звание за заслугите си към футбола, съобщава сайтът на партията на Либералните демократи.

На Световното първенство в Северна Америка 32-годишният футболист отбеляза пет гола в четири мача. В двубоя от 1/16-финалите срещу ДР Конго (2:1) Кейн реализира два гола и изпревари бразилската легенда Пеле в класацията на най-добрите реализатори в историята на световните първенства. Английският нападател вече има 13 гола на шампионати на планетата.

„Хари Кейн демонстрира вдъхновяващо лидерство и сила на характера както на терена, така и извън него, защитавайки ценностите, които правят нашата страна толкова велика“, заяви Моран в предложението си.

На 1/8-финалите на Мондиал 2026 Англия ще срещне съдомакинът на форума Мексико, като двата тима предстои да играят идната нощ на 6-и юли (понеделник) от 3:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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