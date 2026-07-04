“Свършено е с вас”: обиди и закани при посрещането на Англия в Мексико Сити

Националният отбор на Англия бе посрещнат с освирквания при пристигането си в хотела в Мексико Сити, където ще се подготвя за осминафиналния си мач от Световното първенство срещу домакините. Двубоят на “Ацтека” е от 03:00 ч. българско време в нощта на неделя срещу понеделник.
По принцип планът беше хотелът на англичаните да бъде запазен в тайна от съображения за сигурност, но се видя, че местни фенове бяха информирани и чакаха рейса на британците.
“Свършено е с вас”, “Мексико” и други нецензурни скандирания посрещнаха Харти Кейн и неговите съотборници.
Почти сигурно мексиканските запалянковци ще се опитат да попречат на нормалния сън на английските национали, като вдигат шум през нощта. В тази връзка се очаква полицията отдалеч да затвори подстъпите към мястото.
Членове на Националната гвардия на Мексико вече бяха разположени по протежение на входа към хотела на Англия, докато полицаи с екипировка за борба с безредици стояха до загражденията на пътя отвън. Полицейско присъствие имаше още преди пристигането на английския тим, като силите на реда бяха осигурени от Секретариата за гражданска сигурност (ССК) на Мексико Сити.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google