“Свършено е с вас”: обиди и закани при посрещането на Англия в Мексико Сити

Националният отбор на Англия бе посрещнат с освирквания при пристигането си в хотела в Мексико Сити, където ще се подготвя за осминафиналния си мач от Световното първенство срещу домакините. Двубоят на “Ацтека” е от 03:00 ч. българско време в нощта на неделя срещу понеделник.

🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Los Mexicanos se acercaron al hotel de Inglaterra a insultar a los jugadores Ingleses pic.twitter.com/iTaYRmyOux — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 4, 2026

По принцип планът беше хотелът на англичаните да бъде запазен в тайна от съображения за сигурност, но се видя, че местни фенове бяха информирани и чакаха рейса на британците.

🇲🇽😤 Boos greet England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Squad



Our lads step off the bus in Mexico City to a chorus of local heckling at the hotel.



Classic welcome, yet somehow the security lets them get this close.



Think they’ll channel it into a result? #ThreeLions #ENGvMEX pic.twitter.com/mblnzd6oH8 — British Patriot UK 🇬🇧 (@EnglandUK) July 4, 2026

“Свършено е с вас”, “Мексико” и други нецензурни скандирания посрещнаха Харти Кейн и неговите съотборници.

Почти сигурно мексиканските запалянковци ще се опитат да попречат на нормалния сън на английските национали, като вдигат шум през нощта. В тази връзка се очаква полицията отдалеч да затвори подстъпите към мястото.

Членове на Националната гвардия на Мексико вече бяха разположени по протежение на входа към хотела на Англия, докато полицаи с екипировка за борба с безредици стояха до загражденията на пътя отвън. Полицейско присъствие имаше още преди пристигането на английския тим, като силите на реда бяха осигурени от Секретариата за гражданска сигурност (ССК) на Мексико Сити.

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