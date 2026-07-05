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  3. Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

  • 5 юли 2026 | 08:50
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Селекционерът на Англия Томас Тухел каза, че неговият отбор се наслаждава на възможността да играе на един от най-известните стадиони в света на футбола в предстоящия сблъсък от осминафиналите на Мондиал 2026 срещу домакина Мексико на „Ацтека“.

Англичаните тренираха в комплекса „Кантера“ на УНАМ Пумас, след като пристигнаха в Мексико Сити в петък, за да получат първо усещане за надморската височина, преди да се изправят срещу непобедения мексикански отбор, подкрепен от шумната домакинска публика.

„Намираме се на емблематично място, емблематичен стадион, в мащабен двубой, мач на елиминации срещу Мексико на „Ацтека“. Това е емблематичен мач и голяма сцена и ние го усещаме“ , каза Тухел пред репортери.

Тухел вече има оправдание при евентуална загуба от Мексико
Тухел вече има оправдание при евентуална загуба от Мексико

Голяма част от подготовката е съсредоточена върху 2200-метровата надморска височина на Мексико Сити, след като Англия имаше само четири дни между победата си на 1/16 финала над ДР Конго и мача в неделя. Играчите на Англия обаче изглеждаха спокойни по време на 15-минутната тренировка, отворена за медиите, шегувайки се помежду си и усмихвайки се, докато правеха загрявките си.

Тухел настоя, че футболистите му няма да използват условията като извинение. „Играчите усетиха условията в първите минути на тренировката и колкото по-дълго продължаваше, толкова по-добре можеха да се справят“, каза германецът.

Треньорът на Англия също отхвърли предположенията, че отборът му е очаквал враждебно посрещане, въпреки че се изправи срещу съдомакините пред разпалена домакинска публика. „Не очаквам враждебна среда“, каза той. „Мисля, че ще бъде емоционално и изпълнено с подкрепа за техния отбор. Надморската височина е такава. Домакинската публика е такава. Трябва да преодолеем препятствията, но имаме духа, отдадеността, чистата воля и спойката в отбора, за да преодолеем тези неща“, увери той.

Междувременно, полузащитникът Джордан Хендерсън каза, че Англия е прегърнала мащаба на събитието, а не предизвикателствата около него. „Няма много по-добро или по-голямо от това да играем срещу мексиканците в Мексико Сити на този стадион. Това е невероятно събитие за всички. Мексико е много добър отбор. Ще бъде наистина трудно изпитание, но всички очакват с нетърпение да да играят този мач“, коментира 36-годишният футболист.

Хендерсън повтори мнението на своя треньор че фокусът на Англия остава върху фактори, които могат да контролират. „Всичко, на което не можем да повлияем, като надморската височина или времето за начален удар, не е под наш контрол. За нас става въпрос за пълна концентрация върху предстоящата ни работа. Няма извинения. Готови сме да започнем“, добави той.

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Англия се завръща на „Ацтека“ за официален мач за първи път след поражението си на четвъртфинала на Световното първенство през 1986 г. от Аржентина, запомнен с гола „Божията ръка“ на Диего Марадона и брилянтното му самостоятелно попадение, по-късно наречено „Голът на века“. Тухел обаче отхвърли идеята, че мачът в неделя носи някакво усещане за недовършена работа. „Не сме дошли за отмъщение. Тук сме, за да напишем собствената си история. В добро настроение сме и сме готови да се борим за утрешния ден“, завърши германският специалист.

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Снимки: Gettyimages

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