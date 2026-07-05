Лошите спомени срещу магията на Хари Кейн: Мексико и Англия в битка за историята

В ранните часове на понеделник (03:00 часа българско време) легендарният стадион „Ацтека“ ще се превърне в епицентър на световния футбол. В един от най-дълго очакваните сблъсъци от осминафиналите на Световното първенство домакинът Мексико приема Англия. За „Трите лъва“ това не е просто поредният мач – това е завръщане на мястото на най-големия им кошмар, където преди 40 години Диего Марадона ги съкруши с „Божията ръка“ и „Гола на века“.

Победителят от този мач ще се изправи на четвъртфиналите срещу победителя от двойката Бразилия - Норвегия.

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Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Мексико преживява един от най-добрите си периоди в историята. Възпитаниците на Хавиер Агире спечелиха и четирите си двубоя до момента на турнира, като впечатляващото е, че все още не са допуснали нито един гол в мрежата си. След победи над Южна Африка (2:0), Южна Корея (1:0) и Чехия (3:0) в груповата фаза, „ацтеките“ отстраниха Еквадор с 2:0 в първия кръг на елиминациите.

Статистиката на „Ацтека“ е стряскаща за всеки гост – Мексико има 70 победи и само 2 загуби в официални срещи на този стадион. Към това трябва да добавим и екстремната надморска височина от 2240 метра, която прави дишането трудно за непривикналите атлети. „Не можем да се адаптираме напълно към височината, това е огромно предимство за Мексико“, призна селекционерът на Англия Томас Тухел.

Въпреки че Англия спечели своята група и преодоля ДР Конго с 2:1 на осминафиналите, играта на тима е подложена на сериозни критики. Британците изглеждат уязвими в защита, но в предни позиции разполагат с Хари Кейн, който е в невероятна форма с 5 отбелязани гола до момента. Джуд Белингам също е ключова фигура с 2 попадения, като от него се очаква да намира пролуки в сгъстената мексиканска отбрана.

Английските медии обаче са притеснени от ефективността на тима – статистиката показва, че Англия е пропуснала цели 15 „големи шанса“ от началото на първенството, което е най-високият показател сред всички отбори.

Една от големите сензации на турнира е 17-годишният мексиканец Хилберто Мора. Той стана вторият най-млад играч в историята, започвал мач от елиминациите на Световно първенство след легендата Пеле. Мора ще бъде част от халфовата линия на Мексико заедно с Ерик Лира и Луис Ромо. В атака Раул Хименес и Хулиан Киньонес (който има 3 гола) ще тормозят английската защита.

За Англия Томас Тухел вероятно ще заложи на Нико О'Райли и Джед Спенс в защитната линия, докато Елиът Андерсън ще си партнира с Деклан Райс в центъра. Под въпрос остава участието на Рийс Джеймс, който се възстановява от контузия в подколянното сухожилие.

„Избрахме играчи, които оставят егото си настрана и работят за отбора. Това ще бъде ключът срещу мощната Англия“, заяви Хавиер Агире. От своя страна Томас Тухел се опита да запази спокойствие: „Тук сме, за да напишем своя собствена глава от историята, а не да търсим отмъщение за миналото. Очаквам агресивно начало от Мексико в първите 20 минути и трябва да сме готови за това“.

Сблъсъкът ще бъде ръководен от опитния съдия Алиреза Фагани.

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