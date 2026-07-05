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  3. Отцепиха хотела на Англия, засилена охрана пази тима преди сблъсъка с Мексико

Отцепиха хотела на Англия, засилена охрана пази тима преди сблъсъка с Мексико

  • 5 юли 2026 | 10:39
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Засилени мерки за сигурност бяха въведени около хотела на английския национален отбор в събота вечер преди осминафиналния мач от Световното първенство по футбол срещу домакина Мексико в неделя.

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Полицията установи периметър за сигурност около хотела, като ограничи достъпа и по този начин предотврати събирането на големи групи фенове отвън. Все пак малка група привърженици на Мексико се събра близо до хотела през вечерта, но бяха държани на разстояние от служителите на реда и по-късно помолени да напуснат, без да се стига до инциденти.

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Операцията беше предприета, след като по-рано в турнира Еквадор подаде официална жалба. Тогава десетки мексикански фенове се събраха пред хотела на еквадорския отбор през нощта, използвайки клаксони, високоговорители и мотоциклети в опит да нарушат почивката на играчите. Англия ще се изправи срещу Мексико на стадион „Ацтека“ в неделя, като залогът е място на четвъртфиналите на Световното първенство.

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