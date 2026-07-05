Мексиканските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност след смъртните случаи

Мексиканските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност и ще опитат да предотвратят струпванията на много фенове на едно място по време на двубоя от осминафиналите на Световното първенство между един от домакините - Мексико, и Англия.

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Четирима привърженици загинаха заради задушаване или сърдечен арест след победата на "ацтеките" срещу Еквадор с 2:0 по-рано през седмицата, а сега полицията предприема действия, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Големи групи от фенове се събират да гледат на огромни екрани двубоите от Мондиал 2026 на своите любимци в близост до паметника "Ангелът на независимостта" в Мексико Сити, но сега броят на хората в центъра на града ще бъде ограничен до 25 хиляди.

Разследването на смъртните случаи от тази седмица продължава, а кметът на Мексико Сити Клара Бругада обяви нови и значителни мерки за сигурност. Подобна процедура ще бъде въведена и на основния площад в мексиканската столица, където ще има над 50 обособени места за гледане на мача между мексиканци и англичани от елиминациите на Мондиал 2026.

Мексико има едва две класирания за четвъртфиналите на Световни първенства и това се случва през 1970 и 1986 година. Англия пък достигна до финалите на последните два Европейски шампионата.

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Снимки: Gettyimages