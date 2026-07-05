Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Мексиканските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност след смъртните случаи

Мексиканските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност след смъртните случаи

  • 5 юли 2026 | 12:42
  • 340
  • 0

Мексиканските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност и ще опитат да предотвратят струпванията на много фенове на едно място по време на двубоя от осминафиналите на Световното първенство между един от домакините - Мексико, и Англия.

Отцепиха хотела на Англия, засилена охрана пази тима преди сблъсъка с Мексико
Отцепиха хотела на Англия, засилена охрана пази тима преди сблъсъка с Мексико

Четирима привърженици загинаха заради задушаване или сърдечен арест след победата на "ацтеките" срещу Еквадор с 2:0 по-рано през седмицата, а сега полицията предприема действия, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Големи групи от фенове се събират да гледат на огромни екрани двубоите от Мондиал 2026 на своите любимци в близост до паметника "Ангелът на независимостта" в Мексико Сити, но сега броят на хората в центъра на града ще бъде ограничен до 25 хиляди.

Разследването на смъртните случаи от тази седмица продължава, а кметът на Мексико Сити Клара Бругада обяви нови и значителни мерки за сигурност. Подобна процедура ще бъде въведена и на основния площад в мексиканската столица, където ще има над 50 обособени места за гледане на мача между мексиканци и англичани от елиминациите на Мондиал 2026.

Мексико има едва две класирания за четвъртфиналите на Световни първенства и това се случва през 1970 и 1986 година. Англия пък достигна до финалите на последните два Европейски шампионата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

  • 5 юли 2026 | 08:57
  • 725
  • 0
Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

  • 5 юли 2026 | 08:50
  • 963
  • 1
Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

  • 5 юли 2026 | 08:26
  • 1559
  • 8
Сайбари аут за битката с Франция?

Сайбари аут за битката с Франция?

  • 5 юли 2026 | 07:28
  • 1749
  • 0
Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

  • 5 юли 2026 | 07:18
  • 1092
  • 1
Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

  • 5 юли 2026 | 06:48
  • 5721
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 13:16
  • 5868
  • 5
Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 19737
  • 26
Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

  • 5 юли 2026 | 12:18
  • 2040
  • 0
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 1437
  • 2
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 3655
  • 2
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

  • 5 юли 2026 | 08:19
  • 6020
  • 0