Хапчета за сън и тапи за уши за английските национали

Англичаните ще вземат още специални мерки - хапчета за сън, тапи за уши и маски за сън, за да бъде осигурена пълноценна почивка на футболистите на тима преди осминафиналния двубой от Световното първенство срещу Мексико.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Все още не се знае с точност кога ще е срещата между тима на Томас Тухел и „ацтеките“. По програма тя е насрочена за нощта на неделя срещу понеделник от 03:00 часа българско време (18:00 часа местно), но има вариант да бъде изтеглена за 21:00 часа в неделя (12:00 часа по обяд местно).

Европейците са убедени, че мексиканските привърженици ще се опитат да нарушат спокойствието на отбора в нощта преди мача, както го направиха и с този на Еквадор, когато се събраха пред хотела и вдигаха шум.

Отделно вече е сигурно, че ще бъде направен опит районът около хотела да бъде отцепен, но не е сигурно, че местните фенове няма да намерят начин да се доближат до него.

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

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