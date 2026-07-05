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  3. Хари Кейн: Време е Англия да напише нова история на „Ацтека“

Хари Кейн: Време е Англия да напише нова история на „Ацтека“

  • 5 юли 2026 | 00:18
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Капитанът на Англия Хари Кейн отправи призив към съотборниците си да забравят призрака на „Божията ръка“ на Диего Марадона и да създадат своя собствена история на митичния стадион „Ацтека“. Преди близо 40 години, на четвъртфиналите на Световното първенство през 1986 г., именно Марадона вкарва прословутия си гол с ръка, с който допринася за победата на Аржентина над Англия с 2:1. Сега, на същия този стадион в Мексико Сити, „Трите лъва“ се изправят срещу домакините от Мексико в осминафинален сблъсък от Мондиал 2026. Мачът е насрочен за 6 юли от 03:00 часа българско време. Кейн и компания ще трябва да се справят не само със силния съперник, който все още не е допуснал гол в турнира, но и с голямата надморска височина и пламенната подкрепа на мексиканската публика.

„Това е исторически стадион по много различни причини. Трудно е да се приеме случилото се в онзи мач, но това беше преди много, много време. Преди четиридесет години.“, заяви Кейн пред агенция ДПА.

Нападателят се срещна лично с Марадона през 2017 г. като играч на Тотнъм.

„Сега става въпрос да напишем собствена история. Знаем, че имаме шанс да направим нещо наистина специално на специален стадион. Не става въпрос за миналото, а за това какво можем да направим в бъдещето“, категоричен бе капитанът на Англия.

До момента Хари Кейн има пет отбелязани гола на Световното първенство, колкото има и норвежецът Ерлинг Холанд. Пред тях в голмайсторската листа са Лионел Меси от Аржентина със седем попадения и французинът Килиан Мбапе с шест.

Срещата между Англия и Мексико е рано сутринта на 6-и юли (понеделник) и стартира в 3:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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