Хари Кейн: Време е Англия да напише нова история на „Ацтека“

Капитанът на Англия Хари Кейн отправи призив към съотборниците си да забравят призрака на „Божията ръка“ на Диего Марадона и да създадат своя собствена история на митичния стадион „Ацтека“. Преди близо 40 години, на четвъртфиналите на Световното първенство през 1986 г., именно Марадона вкарва прословутия си гол с ръка, с който допринася за победата на Аржентина над Англия с 2:1. Сега, на същия този стадион в Мексико Сити, „Трите лъва“ се изправят срещу домакините от Мексико в осминафинален сблъсък от Мондиал 2026. Мачът е насрочен за 6 юли от 03:00 часа българско време. Кейн и компания ще трябва да се справят не само със силния съперник, който все още не е допуснал гол в турнира, но и с голямата надморска височина и пламенната подкрепа на мексиканската публика.

Harry Kane reveals the two-word mantra England are taking to the Azteca as Three Lions contend with altitude, Mexican fans' dirty tricks and scheduling chaos heading into World Cup last-16 clash https://t.co/p17SsBVaSR — Daily Mail Sport (@MailSport) July 4, 2026

„Това е исторически стадион по много различни причини. Трудно е да се приеме случилото се в онзи мач, но това беше преди много, много време. Преди четиридесет години.“, заяви Кейн пред агенция ДПА.

Нападателят се срещна лично с Марадона през 2017 г. като играч на Тотнъм.

„Сега става въпрос да напишем собствена история. Знаем, че имаме шанс да направим нещо наистина специално на специален стадион. Не става въпрос за миналото, а за това какво можем да направим в бъдещето“, категоричен бе капитанът на Англия.

До момента Хари Кейн има пет отбелязани гола на Световното първенство, колкото има и норвежецът Ерлинг Холанд. Пред тях в голмайсторската листа са Лионел Меси от Аржентина със седем попадения и французинът Килиан Мбапе с шест.

Срещата между Англия и Мексико е рано сутринта на 6-и юли (понеделник) и стартира в 3:00 часа българско време.

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