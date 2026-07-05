Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

ВЕЛКО ИВАНОВИЧ, Sportal.rs



Има места на планетата, където футболът не се играе само с крака. Това са храмове, в които се преплитат исторически несправедливости, национални митове, геополитика и духове от миналото, които десетилетия наред отказват да напуснат трибуните. Едно такова място, вероятно най-големият вулкан в историята на тази игра, е култовият стадион „Ацтека” в Мексико Сити. Бетонната грамада, която поглъща противниците и буквално им спира дъха, в утробата си пази най-черната, най-травматичната и никога неза...

В нощта между 5 и 6 юли, в осминафиналите на Световното първенство, историята реши да се пошегува по най-жестокия възможен начин. Англия излиза срещу един от домакините на Мондиала - Мексико, точно на мястото, където преди точно 40 години преживя травма, от която, честно казано, и до днес не се е възстановила напълно.

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Мястото, където Марадона “закла” люлката на футбола

За да разберем каква тежест носят Хари Кейн и неговите съотборници на гърба си преди този двубой, трябва да се върнем на 22 юни 1986 година. Четвъртфинал на Мондиала, препълнената „Ацтека” и мачът между Англия и Аржентина, пропит с невиждани напрежения заради Фолклендската война, която беше приключила само няколко години по-рано. Това, което се случи през второто полувреме, се превърна във футболна Библия и вечно проклятие за Гордия Албион.

Първо, Диего Армандо Марадона в 51-вата минута им вкара гол с измамата на века – прочутата „Божия ръка” над Питър Шилтън, която видя целият свят, освен тунизийския съдия Али Бин Насър. Англичаните крещяха, молеха се, хващаха се за главите, но напразно. Справедливост на „Ацтека” този ден нямаше.

40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после го спечели

Само четири минути по-късно, докато все още бяха в шок от историческия грабеж, същият този къдрокос гений наниза цялата английска защита от собствената си половина, остави Питър Рийд, Тери Фенуик и Шилтън на тревата и – отбеляза официално най-добрия гол в историята на футбола! Ел Пибе брутално сломи люлката на футбола...

Гари Линекер в края успя само да смекчи поражението, но щетата вече беше нанесена. Англия остана разплакана, бясна, опозорена и съкрушена. „Ацтека” стана синоним на тяхната безпомощност пред южноамериканската хитрост и изключителен гений. Четири десетилетия англичаните мечтаят за отмъщение на съдбата на същия този терен, но съдбата им е отредила за тази седмица задача, която може би е дори по-трудна от тази срещу Марадона.

Мексиканският ад: Разреден въздух и 100 000 фанатици

Проклятието на миналото е едно, но суровата реалност на 2026 година е нещо съвсем друго. Англичаните не играят срещу духове, а срещу жив, осезаем ад. Да играеш на „Ацтека” срещу националния отбор на Мексико в елиминационна фаза на Мондиал се смята за вероятно най-трудната задача във футбола.

Първият противник на Англия ще бъде географията. Мексико Сити се намира на над 2200 метра надморска височина. За звездите от Премиър лийг, свикнали на сгъстен въздух и перфектни европейски климатични условия, с изобилие от дъжд, това е зона на здрача. На тази височина топката лети по-бързо, по-непредсказуемо, а белите дробове още след тридесет минути висок пресинг се превръщат в сух барут. Всеки спринт боли двойно повече, а възстановяването между две атаки трае вечност. Да не говорим за слънцето, което ще пече като вулканична лава.

Вторият, още по-лош противник, ще бъдат трибуните. Повече от 100 000 фанатични мексиканци, любители на адския хабанеро, което пари небцето и червата, ще създадат оглушителен, истеричен шум, в който не се чуват собствените мисли, камо ли тактическите инструкции от скамейката. Това не е обикновена публика – това е зелена стена, която тласка своите играчи отвъд границите на възможностите и която поставя всеки съдия под невиждан натиск. Мексиканците вече са надушили кръв. Те отлично знаят за английските комплекси и нямат търпение да им сервират нова порция халапеньо и хабанеро – в пакет.

Дали футболът наистина се завръща у дома, или отново си стяга куфарите по-рано

Островните медии вече седмици наред, за кой ли път, въртят старата, изтъркана плоча за това как е дошъл часът и как „футболът най-накрая се завръща у дома”. А, боже мой, там не е бил цели шест десетилетия... Иначе, тази арогантност и убеждение, че историята им дължи трофей още от онази мъглива 1966 година, дразни останалата част от планетата. Но тук, в храма на футбола в Мексико Сити, това надменно отношение не минава. Тук не се признават баснословни договори, маркетингови кампании и фактът, че играеш в най-богатата лига в света. Тук те питат дали имаш смелостта да издържиш деветдесет минути на ринга без въздух.

Ако избраниците на Томас Тухел влязат в мача с нагласата, че са фаворити на хартия, ще преживеят съдбата на Линекер и Ходъл от '86. Мексико има отбор, който може би няма индивидуалното качество на Англия, но има войнствен манталитет, бързина, упоритост и са фанатици, когато играят пред своите семейства и народ. Те ще се борят от първата секунда, ще провокират, ще търсят контакт и ще тестват нервите на английските звезди.

Въпросът, който виси над целия футболен свят преди този исторически дуел, е прост: Може ли това поколение на Англия най-накрая да покаже характер, да оцелее в мондиален вулкан и веднъж завинаги да свали проклятието на „Ацтека”? Или митичният стадион отново ще бъде свидетел на техния голям срив?

Едно е сигурно - в нощта между неделя и понеделник прочутата песен за завръщането на футбола у дома ще получи своя окончателен епилог. Или това ще бъде героичен марш към четвъртфиналите, или цинична реприза на историята. Защото ако англичаните се сринат под натиска на мексиканския ад, футболът наистина ще се върне у дома – но с чартърен полет до летище Хийтроу, с разкъсани шевове и опаковани куфари, още в осминафиналите. Историята чака, а духовете от 1986 година вече бавно заемат своите места на трибуните на „Ацтека”.

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