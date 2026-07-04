Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. В Англия не са притеснени от тежкото предизвикателство срещу Мексико на "Ацтека"

В Англия не са притеснени от тежкото предизвикателство срещу Мексико на "Ацтека"

  • 4 юли 2026 | 15:42
  • 77
  • 0

Националният отбор на Англия не се притеснява от предизвикателството, пред което ще бъде изправен в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Мексико, заяви полузащитникът Деклан Райс. От враждебна атмосфера до високата надморска височина, съставът на Томас Тухел ще срещне сериозни затруднения в мексиканската столица по пътя си към втора титла от Мондиал в историята си.

"Това ще бъде като гостуване за нас. Те играха всеки мач в Мексико досега, домакини са през целия турнир, а ние просто трябва да стигнем там и да се справим с това, което ни застане на пътя", каза Деклан Райс.

Последно: Мексико - Англия остава по програма
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Мексико има само една загуба в 89 срещи на стадион "Ацтека", а Англия ще играе там за пръв път от Световното първенство през 1986 година, когато "Божията ръка" на Диего Марадона в четвъртфиналите донася победата на Аржентина над "Трите лъва" с 2:1.

Според Тухел това е "добър момент да се постигне мир със стадиона и да се обърнат нещата", но Райс не премисля нещата твърде много.

"За нас няма значение къде играем. Това е просто стадион. Очевидно "Ацтека" е известен с "Божията ръка" на Марадона, както и много други легендарни моменти. Ние просто идваме да си свършим работата. Очевидно ще бъде нереално, но това е просто още един стадион, на който ще играем", добави Райс.

“Свършено е с вас”: обиди и закани при посрещането на Англия в Мексико Сити
“Свършено е с вас”: обиди и закани при посрещането на Англия в Мексико Сити

Защитникът Езри Конса подхожда по подобен начин, а тимът на Англия ще иска да надгради върху победата с 2:1 срещу ДР Конго преди няколко дни.

"Чувстваме се добре, чувстваме се уверени. Знаем, че ще бъде трудно, но просто трябва да се фокусираме върху себе си, знаем какво можем да направим. Аз съм уверен в момчетата и го чакам с нетърпение", каза Конса.

Двубоят между Англия и Мексико е в понеделник от 3:00 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

  • 4 юли 2026 | 15:20
  • 483
  • 1
Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

  • 4 юли 2026 | 15:12
  • 232
  • 0
Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

  • 4 юли 2026 | 14:35
  • 567
  • 2
По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

  • 4 юли 2026 | 14:17
  • 3298
  • 0
Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

  • 4 юли 2026 | 14:05
  • 501
  • 1
Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

  • 4 юли 2026 | 14:03
  • 337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

  • 4 юли 2026 | 15:45
  • 3795
  • 2
Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

  • 4 юли 2026 | 14:23
  • 10531
  • 30
Основен халф подписа нов договор с Левски

Основен халф подписа нов договор с Левски

  • 4 юли 2026 | 12:09
  • 11869
  • 21
Етър удари Ботев в Коматево

Етър удари Ботев в Коматево

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 18021
  • 15
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Последно: Мексико - Англия остава по програма

  • 4 юли 2026 | 12:12
  • 7785
  • 4
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 12801
  • 1