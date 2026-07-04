В Англия не са притеснени от тежкото предизвикателство срещу Мексико на "Ацтека"

Националният отбор на Англия не се притеснява от предизвикателството, пред което ще бъде изправен в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Мексико, заяви полузащитникът Деклан Райс. От враждебна атмосфера до високата надморска височина, съставът на Томас Тухел ще срещне сериозни затруднения в мексиканската столица по пътя си към втора титла от Мондиал в историята си.

"Това ще бъде като гостуване за нас. Те играха всеки мач в Мексико досега, домакини са през целия турнир, а ние просто трябва да стигнем там и да се справим с това, което ни застане на пътя", каза Деклан Райс.

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Мексико има само една загуба в 89 срещи на стадион "Ацтека", а Англия ще играе там за пръв път от Световното първенство през 1986 година, когато "Божията ръка" на Диего Марадона в четвъртфиналите донася победата на Аржентина над "Трите лъва" с 2:1.

Според Тухел това е "добър момент да се постигне мир със стадиона и да се обърнат нещата", но Райс не премисля нещата твърде много.

"За нас няма значение къде играем. Това е просто стадион. Очевидно "Ацтека" е известен с "Божията ръка" на Марадона, както и много други легендарни моменти. Ние просто идваме да си свършим работата. Очевидно ще бъде нереално, но това е просто още един стадион, на който ще играем", добави Райс.

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Защитникът Езри Конса подхожда по подобен начин, а тимът на Англия ще иска да надгради върху победата с 2:1 срещу ДР Конго преди няколко дни.

"Чувстваме се добре, чувстваме се уверени. Знаем, че ще бъде трудно, но просто трябва да се фокусираме върху себе си, знаем какво можем да направим. Аз съм уверен в момчетата и го чакам с нетърпение", каза Конса.

Двубоят между Англия и Мексико е в понеделник от 3:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages