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Мексикански фенове с оркестър и фойерверки пред хотела на Англия

  • 5 юли 2026 | 17:18
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Мексико и Англия ще се изправят един срещу друг в ранните часове на понеделник в един от най-очакваните осминафинали на Световното първенство през 2026 г. В Мексико Сити местните фенове прибягнаха до стар трик, за да смутят противника.

В навечерието на големия сблъсък група местни фенове се отправиха към хотела, където е настанен отборът на „трите лъва" с голям шум.

Освен пиротехническото шоу, което е обичайно за подобни „инициативи“, не липсваше и подходяща музика с различни инструменти. Всичко това с цел да наруши почивката на английските футболисти в нощта преди мача, който ще се играе на митичния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити.

Властите пристигнаха на място, за да разпръснат тълпата, но целта на феновете на „Ла Три“ вероятно е била постигната. Остава да видим дали това ще има някакво влияние върху мача по-късно.

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