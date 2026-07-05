Мексикански фенове с оркестър и фойерверки пред хотела на Англия

Мексико и Англия ще се изправят един срещу друг в ранните часове на понеделник в един от най-очакваните осминафинали на Световното първенство през 2026 г. В Мексико Сити местните фенове прибягнаха до стар трик, за да смутят противника.

В навечерието на големия сблъсък група местни фенове се отправиха към хотела, където е настанен отборът на „трите лъва" с голям шум.

Освен пиротехническото шоу, което е обичайно за подобни „инициативи“, не липсваше и подходяща музика с различни инструменти. Всичко това с цел да наруши почивката на английските футболисти в нощта преди мача, който ще се играе на митичния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇽 Mexico fans are up to their old tricks, playing loud music and setting off fireworks outside the England team's hotel ahead of their World Cup match.



They pulled the same trick against Ecuador a few days ago, trying to make sure the players didn't get much sleep



At least… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 5, 2026

Властите пристигнаха на място, за да разпръснат тълпата, но целта на феновете на „Ла Три“ вероятно е била постигната. Остава да видим дали това ще има някакво влияние върху мача по-късно.

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