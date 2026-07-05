Футболистите на Мексико върнаха подарени им луксозни часовници

Националният отбор на Мексико е върнал колекция от часовници „Ролекс“, които бяха подарени на играчите от американския инфлуенсър Стийуилдуит.

Стивън Делеонардис, известен в интернет като Стийуилдуит, където има над 1,5 милиона абонати в YouTube, е връчил по един часовник на всеки член на мексиканския отбор в тяхната тренировъчна база. Това се е случило в навечерието на осминафиналния им мач срещу Еквадор. Във видео, публикувано в неговия канал, той заявява, че общата стойност на колекцията е 1 милион долара, като цената на всеки часовник варира между 30 000 и 90 000 долара.

De regreso a su cajita y al que se los obsequió.



La Selección Mexicana devolverá los relojes de lujo Rolex que regaló el polémico ‘influencer’ y apostador estadounidense SteveWillDoIt.



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В официално изявление, публикувано в социалните мрежи на отбора, от мексиканската федерация съобщиха, че по „взаимно съгласие“ тимът е решил да върне часовниците на Делеонардис, които са били подарени от инфлуенсъра „по негова собствена инициатива“.

На въпрос на халфа Обед Варгас защо е направил този подарък, Делеонардис обяснява, че живее в Мексико и е заложил 2 милиона долара за победа на отбора срещу Еквадор. По-рано във видеото той споменава, че този залог би му донесъл печалба от 1 милион долара – предполагаемата обща стойност на часовниците. В крайна сметка Мексико спечели мача с 2:0.

Ограниченията относно предлагането и приемането на подаръци са описани в член 21 от Етичния кодекс на ФИФА. Световната футболна централа постановява, че подаръците са забранени, освен ако нямат „символична или незначителна стойност“.

ФИФА също така уточнява, че подаръци не са разрешени, ако се предлагат или приемат „като начин за оказване на влияние“ върху лица, обвързани с кодекса, за да извършат нещо, да нарушат правилата или да създадат конфликт на интереси.

Организацията посочва, че нарушенията на това правило могат да бъдат наказани с глоба от най-малко 10 000 швейцарски франка (12 500 долара) и „забрана за участие във всякаква футболна дейност за максимален срок от две години“.

Мексико, един от домакините на Световното първенство, спечели и четирите си мача до момента, без да допусне гол. Идната нощ отборът ще бъде домакин на Англия в четвъртфинален сблъсък на стадион „Ацтека“.

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