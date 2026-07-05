Статистика, която плаши Англия: Хименес с 6 гола срещу Пикфорд

Мексико и Англия се изправят тази вечер в осминафиналите на Световното първенство, а една любопитна статистика може да даде допълнително самочувствие на "ацтеките".

Нападателят Раул Хименес вече е отбелязал шест гола срещу английския национален вратар Джордан Пикфорд по време на престоя си във Висшата лига с екипите на Уулвърхемптън и Фулъм. Никой друг страж в английския елит не е допускал повече попадения от мексиканеца.

Raul Jiminez has scored six times against Jordan Pickford in his career, the most he's ever netted past a Premier League goalkeeper.



😬😬😬 pic.twitter.com/n7gI0LQQpj — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026

Сега двамата отново ще се срещнат, но този път на сцената на Световното първенство. За Англия това е шанс да продължи към четвъртфиналите, а за Хименес – възможност да затвърди репутацията си на един от най-неудобните съперници за Пикфорд.

До момента мексиканският голмайстор показва добра форма и вече има 2 попадения на Мондиала, отбелязвайки и в последния двубой срещу Еквадор.

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