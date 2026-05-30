Арсенал и ПСЖ прекъснаха тенденция на една декада

Арсенал и Пари Сен Жермен решиха тазгодишния финал в Шампионската лига след изпълнение на дузпи, като подобно нещо не се бе случвало през последните 10 години. Французите триумфираха в страхотната битка на “Арена Пушкаш” в Будапеща, Унгария след 1:1 в редовното време, победа с 4:3 от бялата точка и 5:4 от бялата точка.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

До този момент победителят от 2017 г. до миналата година се нуждаеше единствено в рамките на редовното си време.

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

Предишният път, когато имаше продължения беше през 2016, когато Атлетико Мадрид и Реал Мадрид не успяха да се победят след 90 минути, а тогава срещата също завърши при 1:1. После се стгина до 11-метровите наказателни удари и “кралете” вдигнаха първата от трите си последователни европейски титли.

Властелинът на Европа отново е на трона след изключителна драма с дузпи! (видео+галерия)

Последният път пък, когато имаше продължения, но не се наложи изпълнение на дузпи бе две години по-рано през 2014 г., когато Реал отново нокаутира Атлетико след 1:1 в редовното време и 4:1 в двете продължения по 15 минути.

Реал изстрада бленуваната Десета, храбър Атлетико потъна в сълзи (видео + галерия)

Извън двата мадридски колоса пък Челси и Байерн (Мюнхен) бяха последните които решиха европейската клубна титла през 2012 г., когато отново направиха 1:1 след 120 минути игра.

ПСЖ направи нещо, което беше постигал само Реал Мадрид

За последно пък, когато и двата финалиста вкараха повече от по едно попадение и игровите ситуации не стигнаха, а се наложи удари от бялата точка, бе през 2005, когато Ливърпул и Милан направиха онзи луд финал в Истанбул, завършил при 3:3 след редовното време и продълженията, а при дузпита мърсисайдци се наложиха с 3:2.

