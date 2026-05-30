Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 874
  • 0

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике логично бе много развълнуван, след като отборът му драматично спечели с дузпи срещу Арсенал във финала на Шампионската лига. Така френският тим и треньорът дублираха титлата си от миналия сезон.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

„Изпитвам вълнение и чувства, които нахлуват в мен. Два пъти подред печелим Шампионската лига, наистина това е едно велико постижение за нашите фенове. Направихме много добър сезон, спечелихме много важни мачове, направихме каквото трябва във финала, макар да беше много трудно срещу отбор, който е много добър. Отборът на Арсенал игра много добре, но ние успяхме“, каза Луис Енрике непосредствено след финала.

„Показахме страст на терена, това е най-важното. Опитахме да вкараме мача по начин, който е добър за нас, да го контролираме, те също се опитаха да направят това. Ние се опитахме да спечелим и сме шампиони“, завърши щастливият испанец.

Снимки: Gettyimages

