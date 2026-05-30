На живо от Пловдив: Битката за короната в Sesame НБЛ продължава в зала "Сила"

Локомотив Пловдив и Балкан отново се изправят един срещу друг, този път в мач №3 от финалния плейоф на Sesame НБЛ. Срещата в зала "Сила" в Пловдив започва в 19:15 ч.

"Зелените" от Ботевград водят с 2-0 в серията след двете си домакински победи, втората от които бе повече от драматична.

Нов успех на Балкан ще сложи край на серията и ще донесе короната на водения от Йован Попович. Победа на пловдивчани пък ще доведе до мач №4, който отново ще е в зала "Сила" в понеделник. Ако се стигне до решаващ пети сблъсък, то той ще е в "Арена Ботевград" в петък.

Бронзовите отличия вече взе Рилски спортист, която надделя с 2-0 победи над Черно море Тича.

Феновете на Балкан вече заемат местата си в залата. Около 150 привърженици на "зелените" са дошли организирано в зала "Сила. Очаква се и агитката на футболния Локомотив Пловдив да подкрепи момчетата на Асен Николов.

Снимки: Борислав Трошев