Райс: Езе и Магаляеш са разбити, при ситуация като тази на Мадуеке получихме дузпа с Леверкузен

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс логично бе доста разочарован след загубата от ПСЖ след дузпи във финала на Шампионската лига.

„Ужасяващо е да загубиш финал за Шампионската лига след дузпи. Опитахме се да погледнем от по-широка перспектива колко далеч стигнахме като отбор. Невероятен сезон. Това беше 63-ият ни мач във всички турнири. Дадохме абсолютно всичко от себе си.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧠 Declan Rice: "We're going to go on and keep trying to achieve something big. We're all gutted - it's the Champions League final and the stakes are so high. It's cruel. But look, he Mikel Arteta just spoke about how much he loves us as a group. We've given absolutely… pic.twitter.com/TAivca6K15 — EuroFoot (@eurofootcom) May 30, 2026

Докарахме мача до дузпи. Това е лотария. Такъв е футболът – можеш да спечелиш или да загубиш при дузпи. Някои от най-добрите отбори в света са губили при дузпи. Днес ние сме на губещата страна. Печелим заедно и губим заедно. Толкова съм горд с тези момчета. Какъв сезон! Беше невероятно. Не мога да похваля всички достатъчно. Очевидно съм съкрушен, но се опитвам да погледна нещата с малко перспектива. Ще се върнем“, започна халфът пред TNT Sports.

„Езе и Габриел Магаляеш са разбити. Да пропуснеш дузпа във финала на Шампионската лига не е приятно. Но ние ги обичаме. Вижте, такива неща се случват във футбола. Те няма да са последните играчи, пропуснали дузпа във финал. Всеки е пропускал дузпа. Без тези двама души през този сезон нямаше да спечелим Висшата лига. Жестоко е, но ще се фокусираме върху положителните страни“, добави Райс.

🗣️ Declan Rice to TNT on losing the #UCL Final. "It's a lottery. Some of the best teams ever have lost on penalties in finals, and we were on the receiving end.



"We win and lose together, and I am so proud of these boys. What a season! I am gutted, but trying to keep a little… pic.twitter.com/5sDn7PYPis — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 30, 2026

За спорното положение, при което не бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Нони Мадуеке, халфът каза: „Все още не съм го прегледал, но в този момент на терена ми се стори, че Нони беше пред него (б.ред. – Нуно Мендеш). Срещу Байер (Леверкузен), ситуацията беше много подобна и получихме дузпа.

„Няма да се впускам в подробности сега. В момента съм съкрушен. Срещу ПСЖ трябва да си психически на висота. Смятах, че с напредването на мача се наложихме и създадохме редица положения. ПСЖ са претърпявали много загуби през годините и сега им е дошло времето. Мисля, че това ще продължи да се случва и с нас. Имаме нашите малки загуби, но ще продължим напред и ще продължим да се борим.“

„Емоциите и залогът са толкова големи. Това е жестоко. Артета говори за това колко много ни обича като отбор. За това как давахме 100% във всеки един мач, въпреки всички трудности, с които се сблъскахме. Това е само началото за нас. Преминахме финалната линия в Премиър Лийг, това щеше да бъде още една стъпка напред, но не беше писано да се случи. Продължаваме да градим. Откакто дойдох в клуба, отпаднахме на четвъртфиналите, после на полуфиналите, а сега на финала. Продължаваме напред и оставаме позитивни. Тази загуба няма да ни определи“, завърши Райс.

Снимки: Imago