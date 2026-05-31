Райс: Езе и Магаляеш са разбити, при ситуация като тази на Мадуеке получихме дузпа с Леверкузен

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс логично бе доста разочарован след загубата от ПСЖ след дузпи във финала на Шампионската лига.
„Ужасяващо е да загубиш финал за Шампионската лига след дузпи. Опитахме се да погледнем от по-широка перспектива колко далеч стигнахме като отбор. Невероятен сезон. Това беше 63-ият ни мач във всички турнири. Дадохме абсолютно всичко от себе си.
Докарахме мача до дузпи. Това е лотария. Такъв е футболът – можеш да спечелиш или да загубиш при дузпи. Някои от най-добрите отбори в света са губили при дузпи. Днес ние сме на губещата страна. Печелим заедно и губим заедно. Толкова съм горд с тези момчета. Какъв сезон! Беше невероятно. Не мога да похваля всички достатъчно. Очевидно съм съкрушен, но се опитвам да погледна нещата с малко перспектива. Ще се върнем“, започна халфът пред TNT Sports.
„Езе и Габриел Магаляеш са разбити. Да пропуснеш дузпа във финала на Шампионската лига не е приятно. Но ние ги обичаме. Вижте, такива неща се случват във футбола. Те няма да са последните играчи, пропуснали дузпа във финал. Всеки е пропускал дузпа. Без тези двама души през този сезон нямаше да спечелим Висшата лига. Жестоко е, но ще се фокусираме върху положителните страни“, добави Райс.
За спорното положение, при което не бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Нони Мадуеке, халфът каза: „Все още не съм го прегледал, но в този момент на терена ми се стори, че Нони беше пред него (б.ред. – Нуно Мендеш). Срещу Байер (Леверкузен), ситуацията беше много подобна и получихме дузпа.
„Няма да се впускам в подробности сега. В момента съм съкрушен. Срещу ПСЖ трябва да си психически на висота. Смятах, че с напредването на мача се наложихме и създадохме редица положения. ПСЖ са претърпявали много загуби през годините и сега им е дошло времето. Мисля, че това ще продължи да се случва и с нас. Имаме нашите малки загуби, но ще продължим напред и ще продължим да се борим.“
„Емоциите и залогът са толкова големи. Това е жестоко. Артета говори за това колко много ни обича като отбор. За това как давахме 100% във всеки един мач, въпреки всички трудности, с които се сблъскахме. Това е само началото за нас. Преминахме финалната линия в Премиър Лийг, това щеше да бъде още една стъпка напред, но не беше писано да се случи. Продължаваме да градим. Откакто дойдох в клуба, отпаднахме на четвъртфиналите, после на полуфиналите, а сега на финала. Продължаваме напред и оставаме позитивни. Тази загуба няма да ни определи", завърши Райс.
