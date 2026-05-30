Защо авансът на почивката е отлична новина за Арсенал

Арсенал се оттегли на почивка срещу Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига с аванс от 1:0 след ранен гол на Кай Хавертц. Това може да се счита като добра поличба за тима заради любопитна историческа справка.

Оказва се, че в предходните 117 мача, в които отборът е имал преднина след първото полувреме, той не е успял да спечели срещата само веднъж.

В същото време този резултат не говори добре за шансовете на ПСЖ, защото в последните осем случая през отиващия си сезон, в който парижани са губели след 45 минути, нито веднъж после те не са съумявали да победят - три равенства и пет загуби.

1 - Arsenal have only lost one of the last 117 games across all competitions in which they've led at half time (W101 D15).



PSG haven't won any of the eight matches this season when they've trailed at the break (D3 L5).



