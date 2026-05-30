Защо авансът на почивката е отлична новина за Арсенал

Арсенал се оттегли на почивка срещу Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига с аванс от 1:0 след ранен гол на Кай Хавертц. Това може да се счита като добра поличба за тима заради любопитна историческа справка.
Оказва се, че в предходните 117 мача, в които отборът е имал преднина след първото полувреме, той не е успял да спечели срещата само веднъж.
В същото време този резултат не говори добре за шансовете на ПСЖ, защото в последните осем случая през отиващия си сезон, в който парижани са губели след 45 минути, нито веднъж после те не са съумявали да победят - три равенства и пет загуби.