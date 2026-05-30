За първи път от осем години и двата финалиста бележат

  • 30 май 2026 | 22:46
Освен изключително драматичен, успехът на Пари Сен Жермен срещу Арсенал във финала на Шампионската лига, прекъсна и една дълга тенденция в решителния мач от “турнира на богатите”.

Французите и англичаните изиграха първия финал от цели осем години насам, в който и двата финалиста успяха да се разпишат, след като за последно Реал Мадрид и Ливърпул си размениха попадения през 2018 г. Тогава “кралете” триумфираха след 3:1 за третата си последователна европейска титла.

Интересното е, че през следващата 2019 г., когато Ливърпул победи Тотнъм за шестата си “Ушата” след 2:0, бе прекратена противоположната тенденция след други осем поредни финала на голове и в двете врати. Тогава в периода 2011-2018 г. и двата финалиста бележиха, а преди това само финал с голмайстори от едната страна имаше през 2010 г., когато Интер победи Байерн (Мюнхен) с 2:0.

