Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми

Португалецът Жоао Невеш сподели емоциите си след победата с дузпи над Арсенал, която донесе на ПСЖ втора поредна титла в Шампионската лига..
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
„Емоцията е огромна. За втори път ставам европейски шампион. Не ме радва толкова самата победа, колкото възможността да играя с такива съотборници, с този щаб и това ръководство. Идването ми тук беше най-добрият избор в живота ми. Обичам всичко тук. Днес (събота) заслужихме победата, защото ПСЖ беше единственият отбор, който искаше да играе", каза Невеш.
„Тази година беше различно. Беше по-трудно, по-физическо. Бяхме действащи европейски шампиони, така че защитавахме титлата си. Влязохме в историята на ПСЖ. Всички сме щастливи. Сега искам да се насладя на момента със съотборниците си", добави португалецът.
