Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми

Португалецът Жоао Невеш сподели емоциите си след победата с дузпи над Арсенал, която донесе на ПСЖ втора поредна титла в Шампионската лига..

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

„Емоцията е огромна. За втори път ставам европейски шампион. Не ме радва толкова самата победа, колкото възможността да играя с такива съотборници, с този щаб и това ръководство. Идването ми тук беше най-добрият избор в живота ми. Обичам всичко тук. Днес (събота) заслужихме победата, защото ПСЖ беше единственият отбор, който искаше да играе", каза Невеш.

🚨 JOAO NEVES 🇵🇹 : « C'est la DEUXIEME FOIS que je suis champion d Europe, ça me fait plaisir de jouer avec cette équipe, ce staff, cette direction : C'EST LE MEILLEUR CHOIX QUE J'AI FAIT DANS MA VIE ! ❤️



Je pense qu'on a mérité aujourd'hui, IL N'Y AVAIT QUE LE PSG QUI VOULAIT… — BeFootball (@_BeFootball) May 30, 2026

„Тази година беше различно. Беше по-трудно, по-физическо. Бяхме действащи европейски шампиони, така че защитавахме титлата си. Влязохме в историята на ПСЖ. Всички сме щастливи. Сега искам да се насладя на момента със съотборниците си", добави португалецът.

Снимки: Imago