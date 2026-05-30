Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми

Жоао Невеш: Бяхме единственият отбор, който искаше да играе, да дойда в ПСЖ бе най-добрият избор в живота ми

  • 30 май 2026 | 23:10
  • 658
  • 0

Португалецът Жоао Невеш сподели емоциите си след победата с дузпи над Арсенал, която донесе на ПСЖ втора поредна титла в Шампионската лига..

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

„Емоцията е огромна. За втори път ставам европейски шампион. Не ме радва толкова самата победа, колкото възможността да играя с такива съотборници, с този щаб и това ръководство. Идването ми тук беше най-добрият избор в живота ми. Обичам всичко тук. Днес (събота) заслужихме победата, защото ПСЖ беше единственият отбор, който искаше да играе", каза Невеш.

„Тази година беше различно. Беше по-трудно, по-физическо. Бяхме действащи европейски шампиони, така че защитавахме титлата си. Влязохме в историята на ПСЖ. Всички сме щастливи. Сега искам да се насладя на момента със съотборниците си", добави португалецът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

  • 31 май 2026 | 00:12
  • 46
  • 0
За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:04
  • 16485
  • 9
Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

  • 30 май 2026 | 23:59
  • 196
  • 0
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 1475
  • 4
ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

  • 30 май 2026 | 23:43
  • 372
  • 0
ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

  • 30 май 2026 | 23:36
  • 389
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 66058
  • 442
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 21529
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 4494
  • 9
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 1475
  • 4
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 27891
  • 74
За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:04
  • 16485
  • 9