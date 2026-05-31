Огромен на терена и след края! Ето как Маркиньос блесна с доблест

Маркиньос демонстрира джентълменско поведение след победата на Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига, спечелен след дузпи срещу Арсенал.

След последния 11-метров наказателен удар, който прати “Ушатата” при парижани и всички футболисти в синьо-червени спортни екипи избухнаха в дива радост, бразилецът отложи празненствата.

Вместо да се присъедини към празненствата на съотборниците си, които отидоха при феновете, той веднага намери своя сънародник Гарбриел Магаляеш, изпуснал дузпата, направила парижани европейски шампиони за втора поредна година.

Marquinhos comforts his international teammate Gabriel after his penalty miss costs Arsenal the Champions League...🥺🇧🇷 pic.twitter.com/UggsOVz2bx — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) May 30, 2026

Магаляеш логично трудно сдържаше сълзите си и в този момент Маркиньос отиде при него, за да демонстрира, че съперничеството приключва с последния съдийски сигнал, а след това истинските стойности на победата се измервата в спортсменството, а не в статистиките и медалите.

