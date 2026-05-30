Сафонов е първият руснак с две Шампионски лиги

Вратарят на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов стана първият руснак, спечелил две титли от Шампионската лига в историята. Това се случи, след като парижани победиха Арсенал във финала на Шампионската лига 2025/26 (1:1, 4:3 след дузпи) на спортното бижу „Пушкаш Арена“ в Будапеща, Унгария.

Никой руснак не бе печелил Шампионската лига два пъти преди това. Игор Доброволски (Марсилия), Владимир Бут (Борусия Дортмунд), Дмитрий Аленичев (Порто) и Денис Черишев (Реал Мадрид) имаха по една европейска титла.

27-годишният вратар изигра 27 мача във всички турнири през този сезон, като успя да запази 12 пъти суха мрежа. Това е неговият осми трофей с фланелката на френския гранд, откакто пристигна край Айфеловата кула.

Настоящият договор на Сафонов с клуба е до лятото на 2029 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 22 млн евро.

