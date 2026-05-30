Трябваше ли Арсенал да получи дузпа?

До дискусионна ситуация за евентуален наказателен удар в полза на Арсенал се стигна в първото продължение на финала в Шампионската лига между англичаните и Пари Сен Жермен. Става дума за положение в 102-рата минута при резултат 1:1, когато Нони Мадуеке нахлу в наказателното поле на французите и между него и защитника Нуно Мендеш имаше единоборство, след което и двамата паднаха на земята.

Главният рефер Даниел Зибер категорично показа, че за него това не е нарушение и играта продължи. Също не последва и корекция от колегите му на ВАР. К

