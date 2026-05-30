Маркиньос влезе в историята на френския футбол

С появата си в двубоя срещу Арсенал капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос записа уникално постижение. 32-годишният защитник е първият в историята футболист, който играе за един и същ френски клуб в три финала в Шампионската лига - 2020, 2025 и 2026 г.

Бразилецът е в ПСЖ от 13 години насам и е играчът с най-много трофеи в клубната история - 38. Общо той вече има 51 мача за парижани в елиминационната фаза на ШЛ.

С Маркиньос в редиците си ПСЖ загуби финала през 2020 г. от Байерн (Мюнхен) (0:1), а през миналия сезон тимът разгроми Интер с 5:0 и стигна до трофея.

