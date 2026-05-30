Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 19:30: Гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Маркиньос влезе в историята на френския футбол

Маркиньос влезе в историята на френския футбол

  • 30 май 2026 | 18:18
  • 1105
  • 0
Маркиньос влезе в историята на френския футбол

С появата си в двубоя срещу Арсенал капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос записа уникално постижение. 32-годишният защитник е първият в историята футболист, който играе за един и същ френски клуб в три финала в Шампионската лига - 2020, 2025 и 2026 г.

Бразилецът е в ПСЖ от 13 години насам и е играчът с най-много трофеи в клубната история - 38. Общо той вече има 51 мача за парижани в елиминационната фаза на ШЛ.

С Маркиньос в редиците си ПСЖ загуби финала през 2020 г. от Байерн (Мюнхен) (0:1), а през миналия сезон тимът разгроми Интер с 5:0 и стигна до трофея.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

  • 30 май 2026 | 18:07
  • 1050
  • 0
ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

  • 30 май 2026 | 17:57
  • 9059
  • 24
Донарума: Не можех да тренирам два-три дни след загубения бараж

Донарума: Не можех да тренирам два-три дни след загубения бараж

  • 30 май 2026 | 17:43
  • 2239
  • 1
Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

  • 30 май 2026 | 17:12
  • 879
  • 0
Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

  • 30 май 2026 | 17:10
  • 1319
  • 1
Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

  • 30 май 2026 | 16:49
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

  • 30 май 2026 | 17:57
  • 9059
  • 24
На живо от Пловдив: Битката за короната в Sesame НБЛ продължава в зала "Сила"

На живо от Пловдив: Битката за короната в Sesame НБЛ продължава в зала "Сила"

  • 30 май 2026 | 18:15
  • 1521
  • 0
Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 34163
  • 63
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 25007
  • 172
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 18019
  • 59
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 8076
  • 7