Кай Хавертц с куп постижения на финала в Будапеща

Кай Хавертц откри резултата с красив гол за Арсенал още в 6-ата минута на финала срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Така германският национал записа куп постижения днес в Будапеща.

2 - Kai Havertz (Chelsea, Arsenal) is only the second player to start a UEFA Champions League final for two different English clubs, after Ashley Cole (Arsenal, Chelsea).



Reverse. pic.twitter.com/u5smnmPXlM — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

Още преди попадението си днес, Хавертц можеше да се похвали се престижен рекорд. Той се превърна в едва втория играч, който е излизал в стартовия състав на финал в Шампионската лига за два различни английски клуба - след Ашли Коул. Бившият английски национал, също като Хавертц, направи това за лондонските Арсенал и Челси.

2 – Arsenals Kai Havertz ist erst der dritte deutsche Spieler, der in zwei verschiedenen Finals der UEFA Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister trifft, nach Franz „Bulle“ Roth und Gerd Müller. Bühne. #UCLfinal pic.twitter.com/vOPZbpHCrM — OptaFranz (@OptaFranz) May 30, 2026

С кинжалния си удар в мрежата на Матвей Сафонов, немският нападател на "артилеристите" пък се превърна в едва третия германец, вкарвал в два различни финала от европейските клубни турнири. Преди него това са правили само Франц Рот и Герд Мюлер. Именно Хавертц вкара решителния гол за победата на Челси с 1:0 във финала срещу Манчестър Сити през сезон 2020/2021 г.

3 - Only three players have scored in a #UCLfinal for two different teams:



Kai Havertz (Chelsea, Arsenal)

Cristiano Ronaldo (Man Utd, Real Madrid)

Mario Mandzukic (Juventus, Bayern Munich)



Occasion. pic.twitter.com/wpsiNcjePJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

Хавертц се присъедини и към друга престижна класация с попадението си. Само германецът, Кристиано Роналдо и Марио Манджукич са вкарвали за два различни отбора във финали на Шампионската лига. Хавертц е и първият футболист, вкарвал за два различни английски отбора в последния мач от турнира на богатите.

Kai Havertz is the first ever player to score for two different English sides in a European Cup/Champions League final.



◎ vs. Man City for Chelsea

◉ vs. PSG for Arsenal



2021 🤝 2026 pic.twitter.com/Tdj4BrxUPe — Squawka (@Squawka) May 30, 2026

