Кай Хавертц с куп постижения на финала в Будапеща

Кай Хавертц откри резултата с красив гол за Арсенал още в 6-ата минута на финала срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Така германският национал записа куп постижения днес в Будапеща.
Още преди попадението си днес, Хавертц можеше да се похвали се престижен рекорд. Той се превърна в едва втория играч, който е излизал в стартовия състав на финал в Шампионската лига за два различни английски клуба - след Ашли Коул. Бившият английски национал, също като Хавертц, направи това за лондонските Арсенал и Челси.
С кинжалния си удар в мрежата на Матвей Сафонов, немският нападател на "артилеристите" пък се превърна в едва третия германец, вкарвал в два различни финала от европейските клубни турнири. Преди него това са правили само Франц Рот и Герд Мюлер. Именно Хавертц вкара решителния гол за победата на Челси с 1:0 във финала срещу Манчестър Сити през сезон 2020/2021 г.
Хавертц се присъедини и към друга престижна класация с попадението си. Само германецът, Кристиано Роналдо и Марио Манджукич са вкарвали за два различни отбора във финали на Шампионската лига. Хавертц е и първият футболист, вкарвал за два различни английски отбора в последния мач от турнира на богатите.