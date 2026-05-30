Кай Хавертц с куп постижения на финала в Будапеща
  3. Кай Хавертц с куп постижения на финала в Будапеща

Кай Хавертц с куп постижения на финала в Будапеща

Кай Хавертц откри резултата с красив гол за Арсенал още в 6-ата минута на финала срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Така германският национал записа куп постижения днес в Будапеща.

Още преди попадението си днес, Хавертц можеше да се похвали се престижен рекорд. Той се превърна в едва втория играч, който е излизал в стартовия състав на финал в Шампионската лига за два различни английски клуба - след Ашли Коул. Бившият английски национал, също като Хавертц, направи това за лондонските Арсенал и Челси.

С кинжалния си удар в мрежата на Матвей Сафонов, немският нападател на "артилеристите" пък се превърна в едва третия германец, вкарвал в два различни финала от европейските клубни турнири. Преди него това са правили само Франц Рот и Герд Мюлер. Именно Хавертц вкара решителния гол за победата на Челси с 1:0 във финала срещу Манчестър Сити през сезон 2020/2021 г.

Хавертц се присъедини и към друга престижна класация с попадението си. Само германецът, Кристиано Роналдо и Марио Манджукич са вкарвали за два различни отбора във финали на Шампионската лига. Хавертц е и първият футболист, вкарвал за два различни английски отбора в последния мач от турнира на богатите.

Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

ПСЖ 1:1 Арсенал, греда на Кварацхелия и пропуск на Витиня

Донарума: Не можех да тренирам два-три дни след загубения бараж

Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

ПСЖ 1:1 Арсенал, греда на Кварацхелия и пропуск на Витиня

Страхотна битка в Пловдив, всичко се решава в последните минути

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Левски се раздели с още един играч

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

