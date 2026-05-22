Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

Спартак (Варна) направи голям жест към всички деца и родители, които са решили да подкрепят любимците си в днешния мач срещу Локо (София). Така нареченият семеен сектор, който от клуба създадоха, ще бъде изместен под козирката заради дъждовното време днес във Варна. Целта е по този начин да се създаде по-голям комфорт за децата.

Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

Ето какво пишат от Спартак:

ВАЖНО

Поради дъждовното време и при продължаващи валежи, семейният сектор ще бъде преместен под козирката, с цел по-голям комфорт за всички присъстващи.

Извиняваме се на привържениците, които по принцип заемат тези места, но вярваме, че всички ще проявят разбиране, защото децата са на първо място.

Благодарим за разбирането и очакваме всички на стадиона!