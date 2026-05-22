  Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  22 май 2026 | 12:30
Мениджърът на Англия Томас Тухел обяви състава на тима за предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Още снощи в медиите изтекоха част от решенията на германеца, които предизвикаха сериозни дискусии, а днес те бяха потвърдени. Някои от най-звездни имена на “трите лъва” като Коул Палмър, Фил Фоудън, Трент Александър-Арнолд и Хари Магуайър са може би най-забележителните отсъстващи от 26 играчи, които са повикани. Офанзивният полузащитник Морган Гибс-Уайт, халфът на Кристъл Палас Адам Уортън, които в последно време бяха викани, също не са сред избраниците. Правят впечатление и липсите на играчи като Люс Хол и Люк Шоу за левия фланг, където за мястото ще спорят Нико О’Райли от Манчестър Сити и Джед Спенс от Тотнъм. Може би най-изненадващото име е това на Айвън Тони, който има само седем минути за Англия от Евро 2024 насам. Повиквателните на Томас Тухел предизвикаха изключително много дискусии в Англия, където са определяни дори като шокиращи

