Фен на Славия съди Венци Стефанов за вербална и физическа агресия

Част от организираните привърженици на Славия изпратиха нова позиция срещу клубния президент Венцеслав Стефанов. От нея става ясно, че фен, който се представя с фамилията си - Динев, ще заведе съдебно дело срещу боса на "белите" за вербална и физическа агресия след двубоя с Ботев (Враца) в края на април, завършил наравно 1:1 на стадиона в "Овча купел".

Публикуваме цялата позиция на "Слависти" без редакторска намеса:

"Психиатрията да се самосезира!!! Това ли ти роди болният мозък, дядо Венци?!? Нашият път е честен и открит! Не сме наемници! Тези времена, в които живееш отдавна са отминали! ДОКАЗАТЕЛСТВО за това е откритата позиция на фена, който лично нападна след жеста с рязането на глава и търси своите права по съдебен път.

"Добър ден на всички, ще се представя с фамилията си – Динев, потомствен Славист активен привърженик на Славия, женен съм с две деца. На 26-ти април 2026 година към мен лично беше упражнено вербално и физическо насилие от страна на г-н Венцеслав Стефанов, пред централния вход на стадион „Александър Шаламанов”. Разпространените кадри по всички теливизонни национални медии, както и в цялото интернет пространство, заедно с личното ми преживяване, ме накара да не оставя това което се случи без последствия и да защитя името си. През целия ми съзнателен живот, подкрепям Славия и посещавам стадиона. Последните години заедно с децата си /четвърто поколение Слависти/, за да сме близко до любимия ни отбор, да предам родовата памет заедно с привързаността и идеалите на Славия. Редовно си купувам карта за целия сезон за ложите /така наречената VIP карта/.

След като изгледах последните минути на мача Славия – Ботев Враца в ложите, се отправих към стълбите. Минах покрай г-н Стефанов и със спокоен тон му казах, че е изпуснал момента да се оттегли с чест. От негова страна последва агресивен поглед. Обърна се към мен с псувни и епитети. Не му отговорих нищо, обърнах се и си тръгнах, а на паркинга пред стадиона застанах настрани от автомобилния вход. След малко се появи г-н Стефанов с цялата си лична охрана, но не се качи в автомобила си, а продължи да се заяжда с феновете пред оградата. След това ме забеляза, тръгна към мен. Аз се обърнах към него и му казах, че е изпуснал момента /закъснял е/, което се е чува на всички телевизионни записи. Тогава бях нападнат вербално и физически, както се вижда на кадрите. След като ме избутаха извън кордона от полицаи, аз се почувствах отвратително и объркан, какво се случи, и аз ли ще бъда поредния изгонен привърженик!!!

Сега е моментът да благодаря на г-н Ангел Славков, който с действията си предотврати да не ескалират нещата още повече, като застана между мен и г-н Стефанов и се опитваше да го успокои. Друг човек, на който искам да благодаря е ръководителят на полицаите от СДВР, който с няколко думи ми каза, какво да направя и какви действия да предприема. В цялата ситуация видях нещо положително, и то беше че в този ден бях без децата си и им спестих това преживяване и този срам. Получих подкрепа от много места и искрено им Благодаря за заинтересоваността и отношението към мен. Най-важната подкрепа дойде от съпругата ми, която след кратък разговор ми каза, „действай зад теб съм!“.

Дилемата пред мен беше, дали да се превърна в поредния привърженик на Славия, който вече не ходи на стадиона, изгонен по един или друг начин или да продължа въпреки това. Искам да заявя, че аз и децата ми, ще продължаваме да даваме любовта си към любимата Славия. Най-истинското възпитание е чрез примера който даваме, и ако продължаваме да сме пасивни и незаинтересовани, да толерираме такова поведение, агресията ще се превърне в норма и патология, затова ще си търся правата по съдебен път. Силата на правото, а не правото на силата. Очаквам справедливост и разчитам на правовата държава.

Основният проблем в момента е безвремието и конформизма в Славия, отказа за адекватно на времето управление, както на клуба и базата, съчетано с липсата на визия за бъдещето и неглижиран разговор за развитието й. Това отблъсква привържениците и поставя под въпрос перспективата пред Славия, като база, спортни клубове, история и ценности. Надявам се, ВЯРВАМ че един човек, не може и не трябва да се асоциира със Славия, и неговото поведение е позор и срам за цялата Слависка общност и история.

САМО СЛАВИЯ

Благодаря ВИ.

P.S. Към всички заинтересовани за бъдещето на Славия, заявете позициите си и поемете отговорност, не бъдете пасивни".