  1. Sportal.bg
  2. Славия
  11-те на Славия и Монтана

11-те на Славия и Монтана

  • 22 май 2026 | 14:17
11-те на Славия и Монтана

Станаха ясни титулярните състави на Славия и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-и кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 15:30 часа и ще бдъе ръководен от Кристиян Тодоров.

Срещата е без значение за крайното класиране на двата отбора. "Белите" отдавна си гарантираха оставането в елита, докато тимът на Атанас Атанасов остава на дъното в подреждането и през следващия сезон отново ще бъде част от Втора лига.

Славия - Монтана

Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 22. Максимилиан Лазаров, 23. Борис Тодоров, 13. Илиян Стефанов, 8. Валентин Йотов, 18. Кристиян Балов, 9. Роберто Райчев, 7. Емилиян Гогев;

Монтана: 30. Васил Симеонов, 16. Давид Кармона, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 23. Антон Тунгаров, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Цингарас, 10. Александър Тодоров, 27. Томас Азеведо, 7. Борис Димитров, 17. Иван Коконов.

