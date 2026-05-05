Обзорът на 35-ия кръг на Премиър лийг: Арсенал отново фаворит за титлата, Тотнъм изплува над чертата

Кръгът в Премиър лийг предложи емоции, изненади и ключови развръзки както в битката за титлата, така и при оцеляването. Всичко започна с двубоя между Лийдс и Бърнли, в който домакините се налоциха с 3:1. Това бе мач, който ясно показа разликата в моментната форма на двата отбора. Домакините демонстрираха увереност и ритъм, докато съперникът им изглеждаше мислено насочен към следващия сезон в Чемпиъншип.

Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо
Равностойно протече срещата между Уулвърхамптън и Съндърланд, завършила 1:1 – резултат, който напълно отразява случилото се на терена.

Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

Нюкасъл постигна рутинен успех с 3:1 над Брайтън. „Свраките“ контролираха двубоя през по-голямата част от времето и без излишни усилия добавиха нови три точки към актива си.

Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

Една от големите изненади дойде от мача между Брентфорд и Уест Хам. Победата с 3:0 за домакините се оказа тежък удар за „чуковете“, които продължават да се борят за оцеляването си.

Мечтите на Брентфорд стават все по-големи, Уест Хам трепери, а Игор Тиаго с нов гол

Арсенал не допусна изненада срещу Фулъм и спечели убедително с 3:0. Лондончани затвърдиха статута си на основен фаворит за титлата с категорично и зряло представяне.

Арсенал притисна Манчестър Сити до стената, след като Гьокереш и Сака разпиляха Фулъм

Силната серия на Борнемут продължи с класическо 3:0 срещу Кристъл Палас. Гостите изглеждаха разсеяни, вероятно с мисъл за предстоящия реванш в полуфиналите на Лигата на конференциите.

Борнемут продължи серията си и се насочва към Европа

Голямото дерби между Манчестър Юнайтед и Ливърпул оправда очакванията. „Червените дяволи“ стигнаха до драматичен успех с 3:2, след като първо поведоха с 2:0, допуснаха изравняване, но в крайна сметка намериха път към победата. Този успех е от огромно значение за самочувствието и амбициите на тима за следващия сезон.

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Тотнъм измъкна жизненоважна победа с 2:1 като гост на Астън Вила. „Шпорите“ се възползваха от грешката на Уест Хам и излязоха пред тях в класирането, изпращайки „чуковете“ в зоната на изпадащите.

Тотнъм шокира Астън Вила и излезе над чертата

Мачът между Челси и Нотингам Форест ще се запомни не само с успеха на гостите с 3:1, но и с тежките сблъсъци, довели до няколко сериозни травми. Победата е огромна крачка към спасението за Нотингам.

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

В последния двубой Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3:3. „Гражданите“ губеха с 1:3 до 81-ата минута, но показаха характер и стигнаха до равенството. Въпреки това резултатът върна Арсенал в ролята на основен фаворит за титлата.

Кръгът затвърди усещането за напрегнат финал на сезона – както на върха, така и в дъното на таблицата, където всяка точка може да се окаже решаваща.

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

