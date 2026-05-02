Съставите на Арсенал и Фулъм, Артета е направил пет промени

Арсенал приема Фулъм на "Емиратс" в лондонско дерби от 35-ия кръг на Премиър лийг. При успех "артилеристите" ще увеличат преднината си пред Манчестър Сити на шест точки, макар че "гражданите" ще бъдат с два мача по-малко. "Котиджърс", които се борят за място в евротурнирите, могат да се изкачат до седмата позиция, ако спечелят днес.

Арсенал няма загуба в последните си 32 шампионатни домакинства срещу Фулъм и има само едно поражение в предишните 15 мача срещу този съперник изобщо.

През седмицата тимът на Микел Артета направи 1:1 с Атлетико Мадрид в испанската столица в първи полуфинал от Шампионската лига. Испанецът е направил пет промени от този двубой. Букайо Сака се завръща сред титулярите и извежда отбора с капитанската лента. Мартин Йодегор изобщо не е в групата днешния двубой. Майлс Люис-Скели, Рикардо Калафиори, Леандро Тросар и Еберечи Езе също са титуляри. Инкапие, Субименди, Мартинели и Мадуеке сядат на пейката. Кай Хавертц и Юриен Тимбер продължават да лекуват контузии.

Марко Силва е предприел две корекции в сравнение с победата над Астън Вила. Харисън Рийд влиза на мястото на Сандер Берге, а Антони Робинсън заменя контузения Райън Сесеньон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages