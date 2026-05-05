Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

На фона на несигурността около проекта на Милан, бъдещето на Рафаел Леао на „Сан Сиро“ остава истинска загадка. Нападателят, който е в полезрението на Манчестър Юнайтед, е свързван и с други два гранда от ранга на Челси и Арсенал, като трите английски гранда може да влязат в пряк сблъсък за подписа му през лятото, твърди TEAMtalk.

Бъдещото трансферно лято отново се очертава да бъде доста интересно и предстоят много любопитни размествания на пластовете във водещите отбори в Европа. Това важи и за Милан, който се озова на неочакван кръстопът по отношение на своя проект. А един от най-важните въпроси е за бъдещето на 26-годишния Рафаел Леао, който изглежда е изгубил статута си на „недосегаем“ на „Сан Сиро“, въпреки че има договор с клуба до 2028 г.

Поради тази причина клубовете от Премиър лийг потриват ръце в очакване, особено Манчестър Юнайтед, който е готов да предприеме действия за Леао. В този аспект нападателят е смятан за играч, който може да донесе значителен качествен скок в атаката на „червените дяволи“.

Според последните информации от Острова обаче и Челси и Арсенал са били уведомени за възможността да привлекат нападателя през летния трансферен период, като и двата клуба вече сериозно разглеждат тази опция. По всичко личи, че в Милан вече чакат оферти за своето крило, докато в Англия обмислят възможността да хвърлят всички сили в битката за португалеца.

Снимки: Gettyimages