  1. Sportal.bg
  2. Шотландия
  3. Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

  • 30 май 2026 | 17:12
Отборът на Шотландия надви Кюрасао с 4:1 като домакин в контролна среща в навечерието на Мондиала. Това беше предпоследен мач и за двата състава преди старта на форума отвъд Океана. Изненадващо гостите вкараха първи на “Хемдън Парк” и водеха до края на полувремето, когато чак “гайдарите” успяха да изравнят. Червен картон на Юрген Локадия в 39-ата остави Кюрасао в намален състав, което в крайна сметка улесни шотландците за последвалия обрат.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Таит Чонг изведе гостите напред в 17-ата минута след красиво индивидуално изпълнение.

После обаче игралият в Брайтън Локадия беше изгонен с помощта на ВАР за опасна игра и това даде предимство на домакините. Секунди преди паузата Финдли Къртис изравни за 1:1.

През втората част футболистите на Шотландия наложиха превъзходството си, забивайки още три гола чрез Лоурънс Шенкланд (59’,64’) и Райън Кристи (81’-дузпа).

Лошата новина за шотландците е свързана с Били Гилмор, който през пърата част напусна с травма. Иначе Скот Мактоминей и Джон Макгин получиха почивка и не бяха в групата.

В последната си контрола Шотландия ще се изправи срещу Боливия в Ню Джърси на 6 юни. На самото Световно първенство пък европейският отбор е в група с Хаити (14 юни), Мароко (19 юни) и Бразилия (24 юни).

Воденият от Дик Адвокаат отбор на Кюрасао ще премери сили още само с Аруба (7 юни), след което на Мондиала ще играе срещу Германия (14 юни), Еквадор (21 юни) и Кот д’Ивоар (25 юни).

