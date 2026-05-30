Донарума: Не можех да тренирам два-три дни след загубения бараж

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума сподели колко тежко е приел загубения бараж срещу Босна и Херцеговина, заради който тимът ще пропусне трето поредно Световното първенство.

“Провалът да се класираме за Световното първенство беше голям удар. Въпреки това тази рана ще ни помогне в бъдеще. Трябва да започнем отначало с тази болка, като ще реагираме по силен начин. Не тренирах два-три дни след загубения бараж, защото това беше толкова силен удар. Сякаш светът се срина след последната дузпа. Това беше невероятен удар, по-силен от предишните пъти. Мислех, че сме създали нещо вълшебно благодарение на селекционера Дженаро Гатузо, президента Габриеле Гравина и отговорника на делегацията Джанлуиджи Буфон. Това, което боли най-много, е случилото се с тях след това. Никога не бях виждал колектив, който да има толкова голямо желание да върне Италия на Световното първенство”, коментира Донарума на днешната си пресконференция от лагера на “Скуадра адзура”.

Той също така разкри защо е единственият опитен играч за контролите с Люксембург и Гърция, за които временният селекционер Силвио Балдини извика само млади футболисти, повечето от които са пълни дебютанти. “Като капитан се почувствах длъжен да се обадя на селекционера и да се предоставя на разположение. Въпреки това крайното решение беше негово. Бих искал да добавя, че всички мои колеги на драго сърце биха дошли и сега, защото искат да започнат отначало и да върнат Италия там, където заслужава да бъде. Тук съм, за да помогна и да покажа ясно, че синята фланелка е твърде важна, че да я откажа. Ще се опитам да донеса опит, въпреки че и аз все още съм доста млад. Тези момчета имат голямо бъдеще пред себе си и ще могат много да ни помогнат. Те ме впечатлиха във всички аспекти по време на първата тренировка вчера. Също така се срещнах със селекционера, който е човек с големи ценности”, обясни 27-годишният страж.

Титулярният вратар на Манчестър Сити освен това отговори на въпросите дали би играл за Италия на Олимпиийските игри в Лос Анджелис след две години, както и дали е коментирал с досегашния си мениджър Джосеп Гуардиола възможността именно той да поеме “Скуадра адзура”. “Дано да се класираме за Олимпийските игри. Бих направил всичко за националния тим и ако селекционерът реши за подходящо да ме викне за капитан, ще се радвам. Прекарах си страхотно с Гуардиола, който сътвори история в Сити, като се надявах да остане. Неговото желание обаче беше да се оттегли. Не съм говорил с него за възможността да води Италия. Тези решения не зависят от мен, а от новия президент на федерацията. Определено който и да спечели изборите, ще трябва да дава всичко за националния тим и за постигането на нашите цели”, добави Донарума.

