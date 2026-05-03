Тотнъм шокира Астън Вила и излезе над чертата

Тотнъм спечели изключително ценна победа с 2:1 в гостуването си на Астън Вила от 35-ия кръг на Премиър лийг. "Шпорите" изиграха изключително силно първо полувреме, в което изковаха успеха си с голове на Конър Галахър в 12-тата и Ричарлисон в 25-ата минута. Точен за домакините бе Емилиано Буендия в 96-ата минута. С тази победа лондончани направиха важна крачка към спасението си, като излязоха от опасната зона.

Тотнъм стартира мача вихрено и напълно заслужено стигна до откриване на резултата. Това се случи в 12-тата минута, когато една изчистена топка попадна в Конър Галахър пред наказателното поле, той я овладя и със страхотен удар по земя не остави шансове на вратаря за 0:1.

В 17-ата минута Жоао Палиня отправи почти идентичен шут, но този път топката се отби от лявата греда и не пожела да влезе във вратата.

Натискът на гостите обаче все пак им донесе второ попадение. В 25-ата минута Ричарлисон получи прекрасно центриране от Матис Тел и с глава порази вратата за 0:2.

Второто полувреме далеч не бе толкова вълнуващо. Астън Вила така и не успя да се окопити и да направи по-сериозен опит да се върне в мача. Домакините бяха изключително беззъби в предни позиции и не създадоха почти нищо запомнящо се пред Антонин Кински. Бирмингамци изглежда бяха отписали този мач и мислите им бяха насочени към реванша с Нотингам в 1/2-финалите на Лига Европа.

Все пак късметът се усмихна на домакините в добавеното време, когато те успяха да върнат един гол, благодарение на чудесен изстрел с глава на Емилиано Буендия след центриране на Мати Кеш.

С тази победа Тотнъм излезе на 17-ата позиция с 37 точки и има 1 повече пред 18-ия Уест Хам. Астън Вила пък засега запазва 5-ото си място в таблицата с 58 точки, колкото има и 4-ия Ливърпул.

