  Карагър: Ако Арсенал победи Уест Хам, ще бъде шампион

  • 5 май 2026 | 10:24
Победа срещу Уест Хам през уикенда със сигурност ще направи Арсенал шампион в английското първенство по футбол, заяви анализаторът на Sky Sports Джейми Карагър. "Артилеристите" водят с пет точки на Манчестър Сити преди срещата си с "чуковете", но имат и мач повече.  Арсенал всъщност се бори за два трофея - във Висшата лига и в Шампионската лига. По-късно днес лондончани ще срещнат Атлетико Мадрид в мач-реванш от Шампионската лига, като първият завърши наравно 1:1.

"От перспективата на Арсенал, Висшата лига е изключително важна. Представяте ли си обаче стадиона в двубоя с Атлетико? Ще бъде зареден с енергия. Тук говорим за финал в Шампионската лига, а до края на сезона остават три мача", каза Карагър, цитиран от Sky Sports.  "Ако спечелят срещу Уест Хам следващата неделя, те са шампиони", категоричен е Карагър.

Бившият нападател на "артилеристите" Тиери Анри предупреди, че Уест Хам не е за подценяване. "Чуковете" са под чертата на изпадащите с точка пасив от Тотнъм, а останалите два отбора, които ще играят в Чемпиъншип от следващия сезон, вече са ясни - Бърнли и Уулвърхамптън.  

"Всичко е в ръцете на Арсенал. Казах и преди мача на Сити с Евертън, че могат да загубят точки. Няма да започвам да празнувам, още нищо не се е случило. Видях припряност в Сити, защото сами върнаха Евертън в мача. Сигурно в Арсенал си мислят, че може и да станат шампиони. Не, няма може. Спечелете си мачовете", каза Анри. 

