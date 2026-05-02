Мечтите на Брентфорд стават все по-големи, Уест Хам трепери, а Игор Тиаго с нов гол

Брентфорд победи с 3:0 Уест Хам на свой терен и излезе на шестото място във временното класиране на Премиър лийг, което при определени обстоятелства може да даде право на участие дори в Шампионската лига. Същевременно "чуковете" могат утре да се окажат в зоната на изпадащите, в случай че Тотнъм успее да победи Астън Вила.

Брентфорд взе аванс след четвърт час игра. Люис-Потър центрира добре отляво, а Кайоде опита да засече. Топката срещна греда, след което италианецът опита да направи добавка. Опитвайки да изчисти, Мавропанос прати топката в собствената си врата.

"Чуковете" можеха да изравнят само две минути след това, но удар на Кастейянос от границата на наказателното поле срещна гредата. В 21-вата минута Мавропанос прати топката и в правилната врата, след като засече с глава центриране от фал на Диуф. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради засада.

В 24-тата минута Дамсгор пропусна чиста възможност, след като стреля встрани на празна врата. Малко след това и Игор Тиаго пропиля голям шанс, след като бе изведен добре от Дамсгор и опита да прехвърли Хермансен, но не успя да го направи и стражът улови. Минута след това Кастейянос за втори път удари греда. Това път след изстрел с глава.

В началото на второто полувреме - в 54-тата минута, Игор Тиаго удвои преднината на "пчеличките", след като реализира точно дузпа, отсъдена за нарушение на Диуф срещу Уатара. Това е 22-ри гол за бразилеца в Премиър лийг, като той е вече само на две попадение от лидера при реализаторите Ерлинг Холанд. Във всички турнири Тиаго вече има 25 гола.

В 77-ата минута късметът отново обърна гръб на Уест Хам, след като удар на Съмървил също срещна гредата, което се случи за трети път днес.

В 83-ата Микел Дамсгор сложи окончателно точка на спора, след като бе изведен от Люис-Потър и стреля в далечния ъгъл за крайното 3:0.

