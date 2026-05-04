Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби бе доволен от победата с 2:1 над Астън Вила. Това бе изключително ценен успех за лондончани в битката за оцеляване в Премиър лийг. Наставникът заяви, че играчите му е трябвало да "умрат" на терена и са го сторили.

„Най-важното днес не е само резултатът, а това, че успяхме да заглушим негативните гласове вътре в нас. Тези гласове, които ти казват, че си нещастен, че имаш твърде много контузии или че теренът е лош. Всичко това са глупости. Казах го и преди мача – губещите плачат и мислят негативно. Не искам хора около мен, които плачат или мислят по различен начин. Трябваше да „умрем“ на терена и днес момчетата направиха точно това – бориха се до последната секунда“, заяви Де Дзерби.

Емери: Тотнъм заслужаваше победата

Той е категоричен, че победата на "Вила Парк" не може да се приема като някакво чудо.

„Отидохме да играем срещу един от най-добрите отбори в Премиър лийг в този момент. Да победиш на „Вила Парк“ не е чудо. Имаме качеството да го направим и днес го доказахме с играта си. Понякога треньорите забравяме човешката част от работата си. Може да загубя на терена или тактически, но в отношенията си с играчите винаги давам най-доброто. Днес видях отбор, който играе с характер, страст и достойнство“, допълни италианецът.

„Когато имаш опит, си по-спокоен и знаеш кога да говориш. Исках играчите да чувстват, че са част от плана, дори тези, които не играят. Днес всеки един от тях беше лидер на терена“, завърши специалистът.

