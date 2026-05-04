Артета: Готови сме да играем като зверове

  • 4 май 2026 | 23:03
Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че играчите са готови да играят като зверове в предстоящия във вторник реванш с Атлетико Мадрид от полуфиналите в Шампионската лига. Първата среща преди седмица в Мадрид завърши 1:1 и сега "артилеристите" ще имат предимството на феновете зад гърба си.

"Утре ще бъдем като зверове на терена. Ще се насладим на всеки момент и ще се опитаме да сграбчим шанса си", каза Артета.

Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

"Нямам търпение за утре. Усещам енергията в отбора и сред феновете. Това е момент, който искаме да изживеем заедно. Работихме здраво като отбор и като клуб, за да сме в тази позиция отново 20 години по-късно. Готови сме да се класираме на финала", добави испанецът, визирайки единственото участие на Арсенал на финал в турнира през 2006 година.

"Феновете ни очакват тези вечери. Трудно е да обясним желанието ни да изживеем подобен момент заедно с нашите фенове. Нека натиснем утре, защото нещо невероятно ще се случи", заяви още мениджърът на Арсенал.

Снимки: Gettyimages

