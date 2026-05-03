Борнемут продължи серията си и се насочва към Европа

Борнемут постигна нова победа и все повече се доближава до класиране за евротурнирите. "Черешките" надиграха Кристъл Палас и го победиха с 3:0. Те са шести в класирането три кръга преди края на сезона и и ако завършат там, може да се озоват дори в Шампионската лига при определени обстоятелства. Борнемут вече няма загуба в 15 поредни мача в Премиър лийг.

Тимът на Андони Ираола доминираше през голяма част от мача. Оливер Гласнер пък бе направил доста промени от двубоя срещу Шахтьор (Донецк) в четвъртък и това се отрази на представянето на тима. Джеферсон Лерма, който е бивш играч на домакините, си отбеляза автогол в десетата минута. Дийн Хендерсън имаше вина за второт опопадение, след ато не успя да задържи топката, а след това повали Маркос Сенеси. Крупи реализира отсъдената дузпа и вкара 12-ия си гол за сезона.

Гласнер направи тройна смяна на почивката, но Борнемут продължи да е по-добрият отбор. Бразилският тийнейджър Раян, който пропусна две възможности в началото на втората част, се разписа в 77-ата минута след подаване на Дейвид Брукс.

Снимки: Imago