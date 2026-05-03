Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Борнемут продължи серията си и се насочва към Европа

Борнемут продължи серията си и се насочва към Европа

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 292
  • 0
Борнемут продължи серията си и се насочва към Европа

Борнемут постигна нова победа и все повече се доближава до класиране за евротурнирите. "Черешките" надиграха Кристъл Палас и го победиха с 3:0. Те са шести в класирането три кръга преди края на сезона и и ако завършат там, може да се озоват дори в Шампионската лига при определени обстоятелства. Борнемут вече няма загуба в 15 поредни мача в Премиър лийг.

Тимът на Андони Ираола доминираше през голяма част от мача. Оливер Гласнер пък бе направил доста промени от двубоя срещу Шахтьор (Донецк) в четвъртък и това се отрази на представянето на тима. Джеферсон Лерма, който е бивш играч на домакините, си отбеляза автогол в десетата минута. Дийн Хендерсън имаше вина за второт опопадение, след ато не успя да задържи топката, а след това повали Маркос Сенеси. Крупи реализира отсъдената дузпа и вкара 12-ия си гол за сезона.

Гласнер направи тройна смяна на почивката, но Борнемут продължи да е по-добрият отбор. Бразилският тийнейджър Раян, който пропусна две възможности в началото на втората част, се разписа в 77-ата минута след подаване на Дейвид Брукс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

  • 3 май 2026 | 12:47
  • 2755
  • 2
Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

  • 3 май 2026 | 11:39
  • 2709
  • 2
Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 2554
  • 1
Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

  • 3 май 2026 | 10:22
  • 3405
  • 2
Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

  • 3 май 2026 | 09:57
  • 2678
  • 5
Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 08:24
  • 3072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15314
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27485
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12656
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15471
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24278
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7788
  • 15