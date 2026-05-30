  Sportal.bg
  Германия
  Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

  • 30 май 2026 | 16:49
Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори пред медиите преди утрешния приятелски мач у дома срещу Финландия – част от подготовката на Бундестима за Мондиал 2026.

Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият
Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият

Младият специалист даде някои насоки за състава си утре: „Феликс Нмеча и Алекс Павлович ще започнат като титуляри в халфовата линия. Към днешна дата Дениз Ундав ще започне като титуляр в атака. Ленарт Карл също ще стартира утре. Той направи много добро впечатление на тренировките. Но разполагаме с различни варианти и профили в лицето на Джейми Левелинг и Льорой Сане. Утре Лени ще получи шанс да покаже на какво е способен“, започна Нагелсман.

След това селекционерът даде добри новини за Мануел Нойер, който няма да пази утре, тъй като все още се възстановява: „Той тича и нещата с него изглеждат добре. Няма никакви проблеми и всичко върви по план. Ще вземем решение преди приятелския мач със САЩ“.

На въпрос може ли Леон Горетцка да действа и като типична десетка, Нагелсман отговори: „Безспорно Леон е вариант за позицията №10. Той отбеляза и няколко гола на тренировките и прави добро впечатление. В крайна сметка въпросът е: имаме ли класически нападател, който може да вкара 7, 8, 9 гола на Световното първенство – или ще разпределим задачата за отбелязване на голове между няколко играчи, както направихме на Европейското.

Имаме много играчи, които могат да отбележат 3-4 гола в турнира и да дадат асистенции. Нашата идея е да разделим тази задача между няколко играчи, но ако има някой, който може да отбележи 7-8 гола, той е добре дошъл да го направи“.

Снимки: Gettyimages

