Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

Трима култови футболисти от близкото минало – двукратният световен шампион с Бразилия Кафу, дългогодишният капитан на Интер Хавиер Санети и бившият халф на Валенсия и Барселона Гайска Мендиета, дадоха своите прогнози за финала в ШЛ между ПСЖ и Интер.

Повече от любопитно бе изказването на легендарния десен бек на „селесао“. Кафу пред Sky Sports прогнозира равенство 3:3 и дузпи, като не спести похвали за Арсенал на Микел Артета. „Днес Арсенал е отбор, който играе компактно, отбор, който използва много добре контраатаките, отбор, който знае как да атакува и да се защитава, да не говорим, че статичните положения на Арсенал са истинска заплаха в наказателното поле на противника“.

Той не пропусна да похвали и сънародниците си в защитата на двата отбора – съответно Маркиньос в ПСЖ и Габриел Магаляеш за Арсенал.

Любопитно е пък предвиждането на Санети, който заяви: “Какво очаквам? Финалът е много равностоен. Но за мен победител ще бъде Арсенал. Защото Арсенал се представи добре в Премиършип. Те пристигат на този финал добре подготвени и с подкрепата на своите фенове.”

Мендиета пък каза: „Очаквам Пари Сен Жермен да играе по-директно, по-офанзивно и по-бърз“ срещу Арсенал, но англичаните имат най-добрата защита в турнира. Арсенал ще е научил урока си от полуфиналите миналата година. Това е процес, не само на терена, но мисля, че също така, и вероятно по-важно, извън терена. Билети, пътуване, да не позволяват на нищо да ги разсейва. По принцип, да се фокусират изцяло върху мача, което е много важно.“

