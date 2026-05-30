Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

  • 30 май 2026 | 17:10
  • 227
  • 0

Трима култови футболисти от близкото минало – двукратният световен шампион с Бразилия Кафу, дългогодишният капитан на Интер Хавиер Санети и бившият халф на Валенсия и Барселона Гайска Мендиета, дадоха своите прогнози за финала в ШЛ между ПСЖ и Интер.

Повече от любопитно бе изказването на легендарния десен бек на „селесао“. Кафу пред Sky Sports прогнозира равенство 3:3 и дузпи, като не спести похвали за Арсенал на Микел Артета. „Днес Арсенал е отбор, който играе компактно, отбор, който използва много добре контраатаките, отбор, който знае как да атакува и да се защитава, да не говорим, че статичните положения на Арсенал са истинска заплаха в наказателното поле на противника“.

Гьокереш може да се справи със защитниците на ПСЖ, вярва Пирес
Гьокереш може да се справи със защитниците на ПСЖ, вярва Пирес

Той не пропусна да похвали и сънародниците си в защитата на двата отбора – съответно Маркиньос в ПСЖ и Габриел Магаляеш за Арсенал.

Любопитно е пък предвиждането на Санети, който заяви: “Какво очаквам? Финалът е много равностоен. Но за мен победител ще бъде Арсенал. Защото Арсенал се представи добре в Премиършип. Те пристигат на този финал добре подготвени и с подкрепата на своите фенове.”

Този ПСЖ е сред най-добрите отбори за всички времена, смята световен шампион
Този ПСЖ е сред най-добрите отбори за всички времена, смята световен шампион

Мендиета пък каза: „Очаквам Пари Сен Жермен да играе по-директно, по-офанзивно и по-бърз“ срещу Арсенал, но англичаните имат най-добрата защита в турнира. Арсенал ще е научил урока си от полуфиналите миналата година. Това е процес, не само на терена, но мисля, че също така, и вероятно по-важно, извън терена. Билети, пътуване, да не позволяват на нищо да ги разсейва. По принцип, да се фокусират изцяло върху мача, което е много важно.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9771
  • 0
Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 1340
  • 0
Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 11:03
  • 2811
  • 1
Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 10:45
  • 4494
  • 0
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 22589
  • 6
Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

  • 30 май 2026 | 07:45
  • 2183
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26469
  • 53
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20141
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13472
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9771
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18918
  • 69
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3914
  • 1