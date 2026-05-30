Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул. Тази гръмка новина разпространи първо уважаваният трансферен експерт Фабрицио Романо, а малко по-късно клубът я потвърди и официално. Решението влиза в сила незабавно.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Бившият мениджър на Борнемут Андони Ираола е фаворит за това да наследи нидерландеца на мениджърския пост.

Слот пристигна в Ливърпул преди две години, заменяйки Юрген Клоп. Той спечели титлата в Премиър лийг още в първия си сезон на “Анфийлд”, но тази кампания бе неочаквано лоша за мърсисайдци след сериозните инвестиции, които ръководството направи през миналото лято (б.ред. - 415 милиона паунда). Ливърпул завърши на пето място в Премиър лийг, a отборът записа рекордните 20 загуби във всички турнири. Дълго време се твърдеше, че Чаби Алонсо може да го замени. Испанецът обаче подписа с Челси, а в последните седмици водещите източници от Острова твърдяха, че Слот ще получи доверие за още един сезон, колкото оставаше и от неговия договор. В последните мачове обаче феновете на отбора показаха, че са загубили доверие в нидерландеца, а се появиха информации, че това важи и за някои от играчите. След като са направили финалната оценка на свършеното през сезона, ръководните фактори са решили, че е по-добре да се разделят със Слот.

"Че това беше трудно решение за нас като клуб, е очевидно. Приносът, който Арне имаше за Ливърпул през времето, в което беше с нас, беше значителен, смислен и, което най-важното за феновете и за нас самите, успешен. Като такъв, нашата признателност за всичко, което той постигна, не би могла да бъде по-голяма, особено след като това беше подплатено от работна етика, усърдие и ниво на експертиза, които допълнително подчертаха нашето мнение, че той е лидер в своята област. От момента, в който за първи път срещнахме Арне, веднага стана ясно, че той е човек, който не просто поема отговорност, той я прегръща. Това беше очевидно, когато се съгласи да поеме поста старши треньор, когато ни поведе към титлата във Висшата лига и през целия сезон, който едва приключи, когато се сблъска със значителни предизвикателства и тежести.

В същото време колективно стигнахме до заключението, че промяната е необходима, за да може клубът да продължи напред. Отново трябва да се подчертае, че до това решение не стигнахме никак лесно.

Бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да изразим официално своята благодарност към Арне, който винаги ще заема специално място в историята на този футболен клуб като треньор, донесъл на Ливърпул 20-ата титла в лигата.

Това постижение, което беше забележително още в първия му сезон начело, беше изградено на изключителни треньорски умения и ежедневно лидерство. Той също така помогна на клуба да премине през един от най-трудните периоди, които можем да си представим, след загубата на Диого. Състраданието и човечността, които той показа през цялото това време, говориха много за него като личност. Като такъв, можем само да пожелаем на Арне всичко най-добро в следващия етап от треньорската му кариера, като очакваме той да продължи да бъде успешен. Правим го със знанието, че наследството му от Ливърпул е непокътнато и ще стане още по-значимо през следващите години и десетилетия.

Въпреки това, заключението, до което стигнахме, се основава на убеждението, че траекторията на отбора може да се реши най-добре чрез промяна на посоката. Това не омаловажава работата, която Арне е свършил тук, нито уважението, което изпитваме към него. Нито пък е отражение на талантите му. По-скоро е показателно за необходимостта от различен подход.

Арне си тръгва с нашата благодарност, с титла от Висшата лига на своето име и със знанието, че той и семейството му винаги ще бъдат добре дошли обратно на "Анфийлд", гласи официалното съобщение от страна на ръководството на Ливърпул.

🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣



It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼



Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Спортният директор на "червените" Ричард Хюз е човекът, който докара Андони Ираола в Борнемут, така че не е никаква изненада, че 43-годишният баски специалист е големият фаворит за мениджърския пост на “Анфийлд”. Според Николо Скира мърсисайдци вече са предложили на испанеца договор до 2029 година. Ираола беше свързван с Милан, Кристъл Палас и Байер (Леверкузен), но още преди няколко дни излезе информация, че той би искал да работи в Ливърпул, ако се отвори такава възможност. Тя вече е налице.

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google