Гуардиола за титлата: Вече не всичко е в нашите ръце

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе разочарован след равенството 3:3 с Евертън. Този резултат може да коства титлата на "гражданите" които не успяха да скъсят дистанцията от лидера Арсенал и вече не държат съдбата в собствените си ръце. Въпреки това наставникът заяви, че е доволен от цялостното представяне на отбора си.

„Наистина добро представяне. През първото полувреме играхме изключително – наистина, наистина добре. През втората част те вдигнаха темпото, а ние може би не бяхме толкова агресивни и, разбира се, допуснахме гол. След като се върнаха в мача, те наложиха типичен английски стил – толкова, толкова агресивни в единоборствата. Но като цяло, се представихме много добре“, смята Гуардиола.

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

„За тях беше много по-трудно да ни пробият, отколкото за нас тях. Бяхме забележителни. Често стигахме до аутлинията, стреляхме, създавахме шансове, а това не е лесно, защото те се защитават отлично с 10 души зад топката и разчитат на преходите на Бето и Дюсбъри-Хол. Взимаме точката и ще продължим да се борим до самия край“, допълни испанецът.

Той бе попитан и за грубото нарушение на Кийн срещу Доку в края на мача, за което защитникът се размина само с жълт картон.

„...Вашите експерти в студиото могат да кажат какво мислят за това“, бе лаконичният му коментар.

„Като цяло бяхме добри в изграждането на атаките. Стигахме често до лявата страна, където Доку беше изключителен. За съжаление не успяхме да се възползваме, особено по начина, по който го правехме през първото полувреме. Гостуването на Евертън винаги е трудно“, допълни специалистът.

Накрая той коментира шансовете на тима му в битката за титлата.

„Вече не всичко е в нашите ръце. Преди беше, но сега не е. Остават ни още мачове. Ще видим какво ще се случи“, завърши Пеп.

Снимки: Gettyimages