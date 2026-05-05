Мойс: При 3:1 трябваше да затворим мача

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс не бе щастлив след равенството 3:3 с Манчестър Сити. В един момент отборът му водеше с 3:1, но изпусна победата в края на двубоя. Той смята, че играчите му е трябвало да затворят мача, когато стигнаха до тази преднина.

„В началото сами се подведохме, защото се защитихме изключително слабо при втория гол. Вижте, на полувремето щяхме да приемем този резултат, тъй като бяхме тотално надиграни през първата част“, призна Мойс.

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Той разкри какви тактически промени е направил на полувремето.

„Исках да се доближим малко повече до Сити. Не успявахме да ги пресираме, а трябва да им отдадем заслуженото – те играха наистина силно. Това вероятно беше най-слабият ни мач тук, със сигурност срещу водещите отбори през този сезон. Играчите положиха огромни усилия, за да ни върнат в мача, и честно казано, когато стигнахме до 3:1, трябваше да направим достатъчно, за да затворим срещата“, смята шотландецът.

Той коментира и представянето на Тиерно Бари, който се появи в игра като резерва и отбеляза два от головете в мача.

„Той премина през доста труден период напоследък. Влезе от резервната скамейка и отбеляза два гола, което е страхотно за всеки нападател и ще му даде голяма увереност. Искрено се радвам за него“, допълни специалистът.

След това равенство обаче той не е оптимист за шансовете на тима му да се класира за Европа.

„Не съм сигурен. Мисля, че ще бъде трудно. В последните няколко мача допуснахме загуби в самия край, а днес завършихме наравно. Това може и вероятно ще окаже влияние върху крайното ни класиране“, завърши Мойс.

