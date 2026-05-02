Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

  • 2 май 2026 | 19:35
Шансовете на Съндърланд да се класира за евротурнирите намаляха, след като “черните котки” не успяха да победят последния в класирането Уулвърхамптън. “Вълците” играха с човек повече в голяма част от мача, след като Даниъл Балърд получи червен картон в 24-ата минута.

Норди Мукиеле откри резултата в 17-ата минута след удар с глава. Малко след това Съндърланд остана с човек по-малко. Балърд бе изгонен, след като дръпна за косата Толу Арокодаер. Преди тази ситуация гостите доминираха, но след това мачът се промени. Сантиаго Буено изравни в 54-ата минута, след като засече центриране от ъглов удар. За “вълците”, които вече изпаднаха, това бе първи гол от 47 дни. До края Гранит Джака бе близо до гол за Съндърланд, а Матеус Мане тества вратаря Рьофс, но повече голове не паднаха.

Снимки: Imago

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

Младоците на Чоло не простиха на Валенсия

Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

Унион измъкна драматична точка в последната минута срещу Кьолн в мач за историята

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

Втора лига на живо: гол в Русе

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

