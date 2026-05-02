Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

Шансовете на Съндърланд да се класира за евротурнирите намаляха, след като “черните котки” не успяха да победят последния в класирането Уулвърхамптън. “Вълците” играха с човек повече в голяма част от мача, след като Даниъл Балърд получи червен картон в 24-ата минута.
Норди Мукиеле откри резултата в 17-ата минута след удар с глава. Малко след това Съндърланд остана с човек по-малко. Балърд бе изгонен, след като дръпна за косата Толу Арокодаер. Преди тази ситуация гостите доминираха, но след това мачът се промени. Сантиаго Буено изравни в 54-ата минута, след като засече центриране от ъглов удар. За “вълците”, които вече изпаднаха, това бе първи гол от 47 дни. До края Гранит Джака бе близо до гол за Съндърланд, а Матеус Мане тества вратаря Рьофс, но повече голове не паднаха.
