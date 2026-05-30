Гледайте на живо: SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив

Четирима български бойци ще участват на голямата международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив днес от 19:30 часа.
Ето какво казаха българските бойци пред Sportal.bg в деня преди дългоочакваните двубои в Града под тепетата:
Ето и пълната бойна карта, включваща грандиозния турнир в лека категория Grand Prix и още супер битки:
Grand Prix Lightweight Анджело Волпе, Италия – Само Петче, Словения
Grand Prix Lightweight Айсам Чадид, Мароко – Бруно Газани, Бразилия
Grand Prix Lightweight резервен двубой - Максон Виние, Франция – Виктор Колая, Полша
Grand Prix Lightweight резервен двубой - Михаил Велчовски, България – Андрес Касадо, Испания
Grand Prix Lightweight Хирокацу Мияги, Япония – Драгомир Петров, България
Grand Prix Lightweight Зехао Жанг, Китай – Мариан Лапушнеану, Румъния
Супер битка KWU FULL CONTACT -75 кг: Аарон Слиман, Англия – Атанас Божилов, България
Grand Prix Lightweight Полуфинал 1
Grand Prix Lightweight Полуфинал 2
Супер битка KWU FULL CONTACT 95+ кг: Асдрен Гаши, Белгия – Томас Бриджуотър, Нидерландия
Grand Prix Lightweight Двубой за 3-то място
Супер битка KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев, България – Бенджамин Адегбуи, Румъния
Grand Prix Lightweight Финал