Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер говори непосредствено преди големия финал в Шампионската лига на любимите му „артилеристи“ срещу ПСЖ.

Французинът сподели прогнозите си за мача пред сайта на УЕФА: „Футболът е фантастичен, защото е непредсказуем и понякога, след мача, е необясним. Това означава, че всичко може да се случи. Но за мен, бих дал леко предимство на Арсенал - 60:40.

„Основната сила на Арсенал е способността да не допуска гол – а в един финал това е много важно. В мача ще дойде твоят момент и тогава трябва да бъдеш безмилостен, а играчите с качество могат да постигнат това. Арсенал винаги може да бъде опасен във всеки един момент.“

Венгер каза още за сънародниците си: „ПСЖ е страхотен отбор с великолепни играчи и огромен потенциал. Те могат да те натиснат и да те победят. Но в същото време, по някакъв начин, не ми се струва, че са точно на същото ниво по отношение на стабилността, както бяха миналата година.“

