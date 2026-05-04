Емери: Тотнъм заслужаваше победата

  • 4 май 2026 | 04:27
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери не бе доволен от представянето на своя отбор при загубата с 1:2 от Тотнъм. Той призна превъзходството на "шпорите" в този мач и заяви, че поледата им е заслужена с оглед на показаното.

„Днес се изправихме срещу отбор, който игра фантастично и се състезаваше фантастично. Те се нуждаеха от точките и се бориха, за да ги получат. Тотнъм доминираше през първото полувреме, не заслужавахме нищо повече. Трябва да приемем поражението. През първото полувреме не се представихме добре. През второто полувреме реагирахме, но това не беше достатъчно. Те пресираха, печелеха дуели, а ние не бяхме доминиращи в индивидуалните единоборства и те ни победиха“, заяви Емери.

След това той бе попитан за ротациите, които направи в състава си и за натрупаната умора в играчите му.

„Миналата седмица загубихме срещу Фулъм и кои играчи играха тогава? Играхме срещу Нотингам Форест и загубихме. Днес загубихме с различни играчи. Дори и други единадесет да бяха играли, можехме да загубим този мач. Мога да усетя в общи линии как се справяме този сезон и приемам, че днес Тотнъм заслужаваше да победи“, допълни наставникът.

След това той коментира и борбата за Шампионската лига.

„В 35 мача нещата са много добри и все още имаме предимството да сме в топ пет, но трябва да продължим да бъдем взискателни към себе си. Предимството ни е, че се справихме добре като цяло в тези 35 мача, за да стигнем до голямата си цел да сме в топ 5. Може би точките не са достатъчни и трябва да се опитаме да си върнем формата и да правим нещата, които правехме – остават още три мача“, каза още Емери.

Накрая не бе подмината и темата за предстоящия 1/2-финал с Нотингам в Лига Европа.

„Това е различен мач, различно състезание. На полуфинал сме и, разбира се, ще се насладим на мача и на процеса. Да играеш на полуфинал в Лига Европа е фантастично. Не съм играл такъв мач тук от три години“, завърши испанецът.

