Бернардо Силва е готов да чака Барселона

Фактът, че Бернардо Силва може да бъде привлечен без трансферна сума, не означава, че Барселона може да го направи веднага. Борейки се от години с финансовия феърплей на Ла Лига, спортният директор Деко трябва да маневрира с няколко възможни входящи и изходящи трансфера в състава на "блаугранас". И именно в този сценарий на несигурност Жорже Мендеш може да се окаже решаващ.

Според каталунското издание "Спорт", което цитира източници, близки до халфа на Манчестър Сити, той е дал определен срок за оферта от Барселона, който междувременно е изтекъл. Въпреки това, португалецът е решил да удължи този период, надявайки се да може да играе за "блаугранас".

Същият източник добавя, че Жорже Мендеш е от ключово значение за осъществяването на това желание на португалеца, като е напълно ангажиран с реализирането му.

Бернардо Силва е бил предложен на Реал Мадрид

Бернардо Силва "нито е вътре, нито е вън" от преустройството на състава на Барселона, което може да претърпи няколко промени това лято: Роберт Левандовски е в края на договора си, наемът на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед приключва, а бъдещето на Феран Торес също все още не е ясно, съобщава "Спорт".

Така, въпреки че е взаимно желание, все още няма гаранция, че Барселона и Бернардо Силва ще постигнат споразумение. Дори и Жорже Мендеш да си е поставил за цел това да се случи.

Следвай ни:

Снимки: Imago